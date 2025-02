Rat se nastavlja: Kačavenda zgrožena Lukinim ponašanjem, on joj uputio nove pretnje! (VIDEO)

Haos!

Nakon sukoba koji su imali Milena Kačevenda i Luka Vujović, situacija između njih se ne smiruje, a oni su upali u novi sukob. Naime, Sandra Obradović razgovarala je u pušioni sa Milenom o Luki i njegovom ponašanju, kada se na vratimo pojavio on, sa pretnjom da će joj pobacati sve stvari u jezero.

- On tera cirkus - rekla je Kačevenda.

- Pa sa mnom ga neće terati - rekla je Sandra.

- Kakva budala, ja sam iznenađena. On je sada meni posebno iritantan, mogao je čovek normalno da priča sa njim - rekla je Kačevenda.

- Pakao - rekla je Sandra.

- Da čovek sa toliko godina meni kaže takve stvari. To muško, kakav je to muškarac, bez blama, bez pardona. Najgore od svega je što on hoće da bude u pravu. Ovo mi je presedan - rekla je Kačevenda.

- On još priča da je ozbiljan napolju, priča kako mu odgovara u datom momentu - rekla je Sandra.

- Jel ti možeš da pomisliš da je on ozbiljan? - pitala je Kačevenda.

- Ne - rekla je Sandra.

- Još jednom da mi kažeš da meni moja majka po*uši, sve ću ti stvari baciti - rekao je Luka.

- Sa kim ti pričaš? - rekla je Kačevenda.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

