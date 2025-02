Ona je zmija, a on je glup: Palčica bez dlake na jeziku brutalno oplela po Peji i Eni, ne vidi budućnost te veze! (VIDEO)

Bivša rijaliti učesnica Anastasija Stanojević, poznatija kao Palčica, bila je gost u emisiji 'Pitam za druga', gde je govorila o vezi popularnog para

U emisiji 'Pitam za druga', koja se emituje na Red televiziji, gost je bila bivša rijaliti učesnica Anastasija Stanojević, poznatija kao Palčica, razgovarala je o aktuelnim temama u 'Eliti', a popularnom paru Jovanu Pejiću Peji i Eni Čolić, ona je rekla:

- Oni su estetski okej, mada Ena izgleda da mu je majka. Ena mi izgleda kao fanatik rijalitija, žena zmija. Svaki put kada raskinu, ona ga vrati za momenat. Čini mi se kao da ga vozi, on mi izgleda kao 'papuča'. Mislim da ga je ciljala namenski, jer da nema Peje, sa kim bi ona bila. Mada flertuje sa svima - rekla je Palčica.

- Što Peja njoj oprašta sve to? - pitala je voditeljka Maša.

- Ne znam, da me neko ne shvati pogrešno, on kao da je glup. Nov je, nesnađen je. On da nije sa njom, ne znam šta bi on radio. Sedeo bi kao 'mutava plovka', vucarao bi se sa klinkama - rekla je Palčica.

- Misliš da će to trajati i van rijalitija? - pitala je voditeljka.

- Ma ne, nema šanse. Mislim da će Ena njega da ostavi, ali posle onog obećanog Balija - rekla je Palčica.

- Ena je malo pogana, non stop ide i tračari po kući. Ide napada Aneli, umisli nešto u svojoj glavi, i napadne je. Ona je lepa devojka, treba da bude dama - rekla je Palčica.

Autor: K.K.