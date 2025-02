Šok i neverica: Karić saznao da je Aleksandra zaljubljena u njega, pa ovim potezom ipak dokazao da mu je stalo do nje?! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Stefana Karića.

- Koliko na skali od 1-100 može biti bestidna Aleksandra koja je opljačkala i prevarila Milovana, pa onda ušla u vezu i poigrala se sa emotivno polupanim Ivanom, a da na kraju priznaš na kraju da si pet meseci zaljubljena u Stefana Karića? Da li je na kraju sama svojim delima dokazala da je Milovan govorio istinu i da ona ne bira sredstvo da dođe do cilja? - glasilo je pitanje.

- Nisam merodavan da je stavljam na skalu, ali mislim da je imala greške. Neki njeni postupci su nelogični, uvek sam ustajao i govorio šta joj valja, a šta joj ne valja. Nisu mi bili jasni i logični postupci - rekao je Karić.

- Je l' te iznenadilo ovo s njene strane? - upitao je Milan.

- Ne, mi se ni ne sretnemo u toku dana - rekao je Karić.

- Milovane da li si pomislio da je zaljubljena u Karića? - upitao je Milan.

- Ja sam juče rekao Kariću da je on taj četvrti. Volim ovu publiku sve više i više. On je dečko koji ima mnogo iskustva i veliki je gospodin za razliku od mene, zauzet je, a da nije zauzet smatram da bi mnoge ljude drugačije komentarisao - rekao je Milovan.

- Pre dvadesetak dana je počela da mi priča da sanja jednog čoveka, ali nije htela da mi kaže koga. Ona nikada prema meni nije imala emocije, to mi je jasno od starta. Ovo mi nije toliko bitno, a ona sama neka ispriča da li je zaljubljena - rekao je Ivan.

- On je mnogo žena brutalno komentarisao, uključujući i mene, a s njom je uvek spuštao loptu. Mislim da joj je to dalo za pravo - rekla je Jelena.

- Ja smatram da je ona od mnogih devojaka ovde iskrenija, zbog te neke iskrenosti sam komentarisao na ovakav način - rekao je Karić.

- Šta ti je onda bilo iskreno kada je pričala o meni? Po čemu si zaključio da je iskrena prema meni? - upitao je Ivan.

- Kako ti Ivane kao tako pametan nisi video? - upitao je Đedović.

- Uvek sam sumnjao, ali sam se negde nadao da to nije istina - rekao je Ivan.

- Mislite šta hoćete i da jesam i da nisam, to je moje pravo. Ja sve radim iskreno, to nije bio nikakav interes ili loša namera. Sita sam svađe i pljuvačine, ja Stefanu ne prilazim i ne nabacujem se. On je zauzet, ja to poštujem i to je to - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.