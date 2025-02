Isplivale tajne Luke Vujovića: Njegov drug i bivši zadrugar otkrio kakav je bio u ranoj mladosti: Bio je šmeker, ali je bio i PREVARANT (VIDEO)

Otkriveno sve!

Pevač i bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Marko Petrušević, poznatiji kao Petrući, gostujući u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED televiziji, otkrio je kakvo mišljenje ima o Nenadu Marinkoviću Gastozu, te je tom prilikom prokomentarisao i aktuelnog učesnika "Elite 8", Luku Vujovića.

- Poznaješ li Gastoza - pitao je Kendi.

- Poznajem ga, on mi je gotivio tatu, dobar je dečko. Za njega navijam. Luka Vujović mi je drugar iz kraja, on je šmeker najveći, od njega su svi, kada je bio klinac, kopirali fore. On je stariji, to možeš da pitaš i Đukića. Bio je šmeker najveći, bio je tata, bio je i prevarant. Posle se unormalio, dobio je dete. Nije više kao pre, totalna promene...Najbolje ribe je imao na šarm. Rekao mi je jednom: "Ti si šmeker, zato što si ružan i imaš ovako lepu devojku" - rekao je Petrući, a onda je prokomentarisao Anu Spasojević:

- Ana kobra, ovaj, Ana Spasojević. S njom sam bio tamo, ona je car, osećao sam se kao da joj nisam trebao i hteo sam da je čujem, iskreno, iskulirala me je zato što sam joj nebitan. Zvao sam je, ona meni kao: "Hajde zovem te posle", ja sam je gotivio, ali ona je spletkarila - dodao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: pink.rs