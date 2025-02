Bivši zadrugar uputio JAVNO izvinjenje Marku Stefanoviću zbog OVOGA, pa se ostrvio na Bebicu: Ono je LOŠA gluma, video sam da je FOLIRAŽA (VIDEO)

Ne štedi reči!

Gostujući u jutarnjem programu RED televizije, u emisiji "Ne gledam ti ja to", bivši učesnik rijalitija "Zadruga" i pevač Marko Petrušević Petrući iskoristio je priliku kako bi se izvinio aktuelnom učesniku "Elite 8", Marku Stefanoviću zbog žestokih sukoba koji su imali tokom "Zadruge 6", zbog njegove tadašnje devojke, Anastasije Stanojević Palčice.

- Prvo da se izvinim svima iz šeste sezone što sam radio zbog nečega, da ne pominjem ime, zbog Palčice...Ne obraćam se njoj, izvinjavam se ljudima koje sam napadao, 99 odsto je bila kriva, a ja kao da sam bio omađijan. Sada kada sam svestan, posle godinu dana ti dođe, pogrešio sam prema Stefanoviću i tako dalje...Najviše znam da sam napao Stefanovića, on mi je bio dobar, branio me je tamo, dobro i ja sam njega. Vračevića sam jednom, ljudi koje me vole, ja sam ih napadao. Taj fleš mi se desio pre neki dan sa alkoholom, pravio sam gluposti i onda sam rešio da ne pijem - rekao je Petrući, a onda je žestoko napljuvao Bebicu:

- Pratim Ivana Marinkovića, video sam da Bebica nešto plač, ja sam u duši glumac, pa mogu da prepoznam lošu glumu. Ja sam bio dobar tamo s Bebicom, ali boli njega uvo za mene, i mene za njega. Ispao je indijanac, nešto je plakao, Janjuš i ja se smejemo, kao: "Šta je ovom degeneriku?", ovo nije iskren plač. Zbog devojke je plakao?! Video sam veštački to, video sam da je foliraža. Nisam ja kapirao unutra sve, tek mi je posle dolazilo - rekao je Petrući.

Autor: Pink.rs