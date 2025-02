Ona TRANDŽA iz Sarajeva ništa ne radi, samo TUŽAKA: Taki Marinković KIPTI od besa zbog Site i Aneli, urnisao ih kao nikad do sada! (VIDEO)

Ne štedi reči!

Otac Maje Marinković, bivše učesnice "Elite 7", Radomir Marinković Taki, gostujući u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED televiziji, žestoko je udario na Situ Ahmić i Aneli Ahmić, s obzirom na to da je u programu otkrio da je Maji stigla nova pošta, pretpostavljajući da je to tužba.

- Ja sve znam o njima, ovaj grad je jako mali, pričaju nebuloze, a ja saznam iz prve ruke...Pošto je ta moja prijateljica radila u Bujanovcu, Tetovu, Švajcarskoj, ona mi je pričala kako se tu radi. Radi se sve kao što su devojke ispričale i još nešto uz to. Sada idem baš iz pošte, stigla je neka pošta za Maju Marinković, opet su je tužile mahaluše iz Sarajeva. Aneli, ova ku*va, nazivaju je tako bivši momci, ulazi da provocira ljude, a ova dole (Sita) trandža, pošto ne radi ništa, piše tužbe da bi imala od čega da živi - rekla je Taki.

- Meni su uništili posao u koji sam uložila 20.000 evra, šta da ti kažem Taki - rekla je Milica Kemez.

- Sad ću ja da tužim to što prete Maji da će da završi u crnom džaku, mi nismo tužibabe...Govorili su Maji da nema mamu, ja sam morao sve da dokumentujem, jer kada nemaš nekoga da demantuje i da gostuje, kao ja, ti si gotov! Čika Mića ih prošeta po Knez Mihajlovoj i da im instrukcije, on je moj neprijatelj, ne mogu očima da ga gledam! Ova mala gut*čica je bila isto, ova Anđela - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić