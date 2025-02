Ko prati dete u školu, ako je ona na AFTERU do 10 ujutru?! Taki Marinković ne štedi reči na račun Ene Čolić, pa se osvrnuo na Peju: Da vidim kako će malom Jovanu biti kada... (VIDEO)

Radomir Marinković Taki, otac Maje Marinković, gostujući u jutarnjem na RED televiziji žestoko je opleo po Eni Čolić.

- Spomenula je gledateljka Enu, ti si odreagovao, je l' je poznaješ - pitao je Kendi.

- Kad niko nije čuo za Enu, ja je poznajem, ja je znam 10 godina. Čuo sam kada je bio Hasan Dudić da masira ljude u kladionicama, to sam prvi put čuo. Ja znam da ide po afterima do 7, 8, 9, 10, ko prati to dete u školu?! Kako da ne, išla je i po gej klubovima. Gde je po Hrvatskoj?! Ja znam Enu kada je ostala u drugom stanju, sa 17 godina. Imamo zajedničkog prijatelja koji se zabavljao sa Enom, jedan mnogo lepi, veliki čovek i mnogo je stariji, moje je godište, '50 i neko...Peja je dobro dete, ali je dečko ukapirao igru, ima malo noćnu zanimaciju i fura priču, nije mu loše. Da vidim kako će malom Jovanu Peji biti kada se bude pozdravila sa pola kafane kad budu seli na ručak.

Autor: Nikola Žugić