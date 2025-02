Javnost je ostala zatečena nakon vesti da su se Bora Santana i Milica Kemez razišli. On je u svom gostovanju u emisiji ''Pitam za druga'' otkrio kako je do toga došlo.

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Jovana Ilića i Stefana Miloševića Pande bili su voditelj Bora Santana i bivša učesnica Elite Lejdi Di.

Na samom početku emisije, Bora se osvrnuo na temu koja je jedna od vodećij u našim medijima, a reč je o njegovom rastanku sa suprugo Milicom Kemez, te je otkrio da li su istinita nagađanja da se definitivno razvode.

Bora je na samom početku otkrio kako je došlo do trzavica u njegovom braku sa Milicom.

- Pre više od mesec dana je otišla od kuće. Možda sam i ja kriv, ne znam. Setra ju je podržala u tome da ode iz naše kuće. Praznike nismo proveli zajedno. Razišli smo se u normalnim odnosima. Nije razlog neka treća osoba, ni sa moje, a ni sa njene strane. Nije lako, ali videćemo. Mislim da je konačno da ćemo se razvesti, negde je to naša odluka. Ono što mogu da kažem je da sam još uvek zbunjen. Izvinio sam se, ali da molim, to ne želim. Nisam pravio svadbu da bih se rastavljao, ali šta da radim, možda je Bog tako hteo. Videli smo se jednom, ona nije želela ni da me zagrli tada, da se pozdravi, kaže da joj je tako psihoterapeut rekao. Mojoj porodici ništa nije jasno, kako da im bude, kad ni meni nije?! Ona je ta koja ne želi sada ni da radi sa mnom emisije . Što se mene tičem nemam problem s tim, ako je njoj problem, onda dobro. Neki ljudi su u šoku, neki nisu. Milica je imala udes pre dve nedelje, udario ju je autobus, a ja sam prvi došao da joj pomognem. Bila je u svom automobilu, na meni je bilo da budem tu uz nju, prvi sam se pojavio. Iskreno, ono što meni nije jasno je to što Milica govori da je mene upozoravala da će otići od mene, a da ja to nisam primećivao. Kuče je ostalo kod nje, ne želi da mi vrati kuče. Nikada nisam ni slutio da će ovo desiti, ali dobro. Nemam nameru da sad patetišem. Ako nešto ne ide, šta da se radi. Ni ja nisam verovao do skoro da je ona ozbiljna u tome da želi da se konačno rastavimo. Ja ne želim nikoga da držim na silu, ni da nekog zadržim, ako ta osoba neće - istakao je Bora.

Bora je otkrio i šta se dešava sa izgradnjom kuće u kojoj je trebalo da žive njjih dvoje.

- Mi imamo naša dva zajednička placa. Jedan je bio namenjen za izgradnju kuće, a drugi za izgradnju vikendice. Radovi su još uvek u toku za vikendicu, a izgradnja kuće se još uvek čega. Što se tiče te vikendice, uskoro će biti gotova. Planovi su bili da se mi preselimo tu. Ja svakako sad neću živeti tu, plan je da se to iznajmljuje - istakao je on.

Bora je da je naknadno saznao gde Milica boravi nakon što se iselila iz njihovog doma, te se osvrnuo i na spekulacije da je jedan od razloga njihovog rastanka aktuelna učesnica Elite, Ena Čolić.

- Milica meni nije rekla gde se nalazi. Saznao sam sam. Zvao sam je da se vidimo, ali ona je uvek imala preče stvari. Kada je reč o govorkanjima da je Ena razlog našeg rastanka, Ena sad nema veze sa ovim što se dešava. Ja Enu poznajem dugi niz godina. Milica jeste videla poruke koje je meni Ena davno slala, gde je rekla da ona nije za mene, ali to nije bilo nedavno. Nikada ništa nisam imao sa Enom Čolić. Bila je sa nekim mojim drugarima. Moram da stanem na put tim glasinama da sam nešto imao sa njom, to nije istina. Zaista nikada ništa nisam imao. Vesna Matičarka mi je upravo poslala poruku, ne zna da li je istina da se Milica i razvodimo, šta da kažem, kad ne znam ni ja?! Šta da kažem, ljudi, nismo mi imali neke katastrofalne svađe, niti se umešala treća osoba. Svako ko je znao oko čega smo se nas dvoje raspravljali, jasno mu je da su to benigne stvari. Ništa loše nisam radio, bio sam veran. Moje kolege, muzičari, misle da sam totalno nestao iz noćnog života, a Milica govori da sam izlazio - zaključio je Bora.

Autor: S.Z.