Izgubio sam poverenje ali... Terza priznao da je jedva čekao razgovor sa Sofijom pa otkrio da li se nada njihovom pomirenju (VIDEO)

Nakon što su takmičari Elite odgledali klip na kojem su videli razgovor Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze, i Sofijinog izlaganja o njihovom razgovoru, reč je dobio Terza:

- Dosta se čuli ovde što sam pričao, iskreno ja ne bežim od toga. Logično je bilo da se ja sklonim od nje, osvestio sam se kada je došla Milica, poslednjih mesec dana trudnoće Miličine, bilo je logično da se ja sklonim. Ja jesam izgubio poverenje u nju nakon svega što je ona pozdravljala bivšeg, ali prvi razlog je Milica i dete. - govorio je Terza pa je dodao:

- Tu je bilo i igirca za Mateju, videlo se da on nju zanima, ali nije tu bilo ničega, Meni je drago da smo popričali, možda je i ranije trebalo da porazgovaramo, sve smo rekli to je to. Znate vi mene, ja da sam osetio nešto ja bih bio sa njom, ali nisam osetio ništa tokom razgovora. U mnoge priče ja njoj ne verujem, ni za Sanju ni ništa, ja sa njom ne mogu da pričam otvoreno, jer ja njoj ne verujem.

Terza se nakon toga osvrnuo na emocije koje ima prema Sofiji:

- Te emocije nisu prave emocije, ona je meni draga, ali ništa više od toga ne osećam ja ništa u grudima i to je to- rekao je Terza,.

- Ni ja ne osećam, to je to - rekla je Sofija.

