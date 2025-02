Ima da bežiš od njih: Ena zapretila Peji, traži od njega da bude pudlica koja se neće odvajati od nje, pa mu stavila do znanja KO JE GLAVNI (VIDEO)

Ne smiruju se!

Ena Čolić je nastavila da ljubomoriše Jovanu Pejiću Peji na to što je Jelena Nedeljković Mrvica sela kraj njega, što je njoj zasmetalo.

- Ja više ne znam šta da radim - rekao je Peja.

- Gledaj me u oči, šta vidiš - upitala je Ena.

- Ja ne znam šta ti očekuješ ovde prema meni - rekao je Peja.

- Očekujem da budeš uz mene, da sediš kraj mene - rekla je Ena.

- Što si seo sa njom, što priča sa njom, ajde raskini ako sam ti negativna ovde - govorila je Ena.

- Ne ide to tako, ti sada prebacuješ da sam ja kriv, a ti prebacuješ sve na mene - govorio je Peja.

- Što nisi seo kraj mene, nego sa njom, treba da bežiš od tih ku*vi. Ja tebi tri puta govorim da dođeš kod mene, ona bi te zvala da se je*ete večeras. Ja kada ti kažem skloni se, ima da se skloniš - govorila je Ena.

- JA nema ništa sa njom, šta je sa tobom? Ti meni ne veruješ - govorio je Peja.

- To nije do poštovanja, to je do kodeksa - rekla je Ena.

- JA pogrešio nisam - dodao je Peja.

- Nisi pogrešio, sram te bilo - rekla je Ena i ustala.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.