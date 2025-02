Osudili ih: Anđela na sve moguće načine pokušava da opravda Gastoza kod cimera, otkrila da je ona kriva što ju je on gurnuo (VIDEO)

Šok!

Na narednom klipu koji je pušten, takmičari su imali priliku da vide kako je Nenad Marinković Gastoz odgurnuo Anđelu Đuričić.

- Ne znam šta se desilo - rekla je Anđela.

- Ugrizla si me - dodao je Gastoz.

- Moguće, on to ne voli, ja sam se tada povukla i otišla, jer me je odgurnuo, njemu to smeta, i bolje bilo da se sklonim, ali nije trebao tako da me odgurne - rekla je Anđela.

- PRimetio sam ja da se ona uplašila, jesam je ja gurnuo malo jače, jer me je ugrizla - govorio je Gastoz.

- JA sam se povukla da ne bi bilo haosa, sećam se ja svega, nije to bilo na mestu, ali ja ne volim to, iako znam da on ne voli da ga grickam - dodala je Anđela.

- Vi vaše odnose peglate inteligentno,dobro to radite. Gastoz je trebao da krene za njom, a ne da je zove - rekao je Mića.

- JA nisam htela da pravim haos - dodala je Anđela.

- Ovo je refleksna reakcija, to nije ništa strašno, on se odmah izvinuoi - rekao je Đedović.

- Ne volim ni ja te stvari, ali mi je malo čudno, jer nije bio refleks, sporo mi je to bilo - rekao je Mateja.

- Ja jesam preterao, ali me je ugrizla, izgleda jezivo, ali mi ga tako nismo doživeli - rekao je Gastoz.

- Može to da se tumači, ali ja imam crv sumnje da je to baš to. - rekao je Mateja.

- Da se našalim malo, ti si izdržao sa njom dva dana - rekao je Gastoz.

- OVde se vidi da on nju ne može da je gleda očima - rekao je Ivan.

- Meni je ovo opravdana Gastozova rekacija, ja bih reagovala još gore - rekla je Ivanija.

- Slažem se sa Matejom, nije to bio refleks - rekao je KArić.

- Anđela opet gura sve pod tepih - rekao je Ivan,.

- On je samo trebalo da priđe i da je zagrli nakon toga - rekao je Karić,.

- Ja sam se vratila i to je uradio on odmah - dodala je Anđela.

- Šta bi bilo da tebe tako komentarišu kao što si ti komentarisala Luku - upitao je Mateja.

- Neka komentarišu, a on nekada se sam brani - Dodala je Anđela.

- Ona mene brani jer sam je odgurnuo, a ono što je ona meni uradila, ništa - rekao je Gastoz.

- Mene nervira što se ja trudim da opravdam njega ispadam debilka - rekla je Anđela.

- Ti si rekla da je Luka ološ a sada se žališ - rekao je Ivan,.

- Vi se perete preko nas - dodala je Anđela.

