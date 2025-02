Sada je sve jasno: Dačo raskrinkao tajne signale Sofije i Terze (VIDEO)

Neočekivano!

Usledio je novi klip, na kojem Dačo Virijević otkriva detalje odnosa Sofije Janićijević I Bore Terzić i njihove tajne signale:

- Ovo je da imaju Terza i Sofija signale, Terza je pokazao njoj zašto ne želi da budu u vezi - rekao je Dačo.

- To je bilo ono kada sam ja plakala, on je meni pokazao srce i to je to - rekala je Sofija.

- Ne mislim na srce - rekao je Dača.

- Ja sam njoj pokazao još pet meseci, da shvati da se život nastavlja - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.