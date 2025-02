Noć puna haosa: Ena i Peja napravili karambol usred emisije, Luka i Aneli na žestokom udaru cimera!

Ova dešavanja niste smeli da propustite!

Kao i svako četvrta u "Eliti" voditeljka Ivana Šopić stigla je u Belu kuću zbog emisije "Gledanje snimaka".

Na samom početku noći prikazan je razgovor Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terza koji su vodili u sobi za izolaciju nakon žurke.

- Znam da on zna da se meni niko iz kuće ne sviđa. On ima strah da ja imam neku moć manipulacije, misli da ću da ga izmanipulišem. Svideo mi se stvaro, nikada ga ne bih manipulisala, ali eto, nepoverenje je učinilo svoje - rekla je Sofija.

- Dosta se čuli ovde što sam pričao, iskreno ja ne bežim od toga. Logično je bilo da se ja sklonim od nje, osvestio sam se kada je došla Milica, poslednjih mesec dana trudnoće Miličine, bilo je logično da se ja sklonim. Ja jesam izgubio poverenje u nju nakon svega što je ona pozdravljala bivšeg, ali prvi razlog je Milica i dete - govorio je Terza pa je dodao:

- Tu je bilo i igirca za Mateju, videlo se da on nju zanima, ali nije tu bilo ničega. Meni je drago da smo popričali, možda je i ranije trebalo da porazgovaramo, sve smo rekli to je to. Znate vi mene, ja da sam osetio nešto ja bih bio sa njom, ali nisam osetio ništa tokom razgovora. U mnoge priče ja njoj ne verujem, ni za Sanju ni ništa, ja sa njom ne mogu da pričam otvoreno, jer ja njoj ne verujem.

Ena Čolić za vreme reklama rasplakala se, a Jovan Pejić Peja pokušao je da je uteši zagrljajima.

Nakon krate pauze voditeljak Ivana Šopić dala je priliku takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu da prokomentarišu odnos Sofije i Terze.

- Terza izbegava odnos sa Sofijom zbog nepoverenja. Mislim da on misli da ona očekuje više od muškarca, kako ona njega doživljava niže. Ne vidi sebe kao muškarca pored kog bi Sofija bila, verovatno zbog kompleksa. Mislim da će ga ona ostaviti čim izađe, i da će do kraja sve uništiti sa Milicom - rekla je Anđela.

Na sledećem klipu koji je emitovan stanari Bele kuće imali su priliku da vide kako Aneli Ahmić i Luka Vujović razmenjuju nežnosti, ali i razgovaraju o svom odnosu. Ovaj snimak izazvao je burne reakcije za crnim stolom i takmičari su jedva dočekali da ih komentarišu.

- On je verovatno i meni sve pričao pijan, pošto je ovako i meni pričao. On je govorio da me neće ostaviti, ali pokazao se. On je meni nebitan sada. Eto za kim sam ja pakala kada je bio diskalifikovan - rekla je Sandra.

- Ne znam šta da kažem, oona je sada pola toga izmislila, ja sam govorio da će drugačije biti napolju, ispada da smo nas dvoje bili konstantno zajedno. Svakih pet dana mi je ljubomorisala - rekao je Luka.

- Luka je šampion gluposti u poslednje vreme. Ovo su čiste emocije, ali pod ručnom. Muljaju nešto, ali meni je sve jasno kao dan. Utorak je bio samo logičan sled događaja, ponašali su se kao da su u braku. Nije mi jasna Sandra, rekla je da im veruje, kada su šetali sa Leom oko fontane. Konkretno Aneli i Luka su i te kako bliski - rekao ja Mića.

- Sandra je ovde iskorišćena. Luka nije ispao korektnan prema njoj, bila mu je lojalna. Sa ovakvim ponašanjem i lepotom, mogla je da ima koga je htela. Pukla je, ali je jako povređena. Ne želi da pokaže to zbog ega i dostojanstva. I te kako je loše i povređena, dala mu je srce na dlanu, a on je zgazio. Aneli je pokazala da gleda samo svoje du*e, a on je zamenio zlato za blato. Aneli je plakala ovde kako joj je neko oteo muža, a sada se meša direktno u vezu. Umešala se u odnos i uništila sve - rekao je Uroš.

Ena Čolić napravila je haos u emisiji jer je ljubomorisala Jovanu Pejiću Peji nakon što je videla da je Jelena Nedeljković Mrvica sela pored njega na garnituri, te su njih dvoje ušli u sukob.

- Sram te bilo, ona tu bleji pored tebe, umesto da se skloniš, od sada svaka koja sedne kraj njega će naj*bati - rekla je Ena.

Emitovan je naredni snimak, a takmičari su imali priliku da vide poljubac Luke i Aneli na žurki u kazinu.

- Od početka nije bio iskren prema njoj. Pričao je da će da poštuje njene kodekse, pa joj je uradio najgoru stvar. Aneli je žena za njega, da se naližu i onda jala, jala. Na svaka dva meseca ona razvija simpatije prema nekom. Po njemu Sandra je bila trofej, on je rijaliti mood. Video je kada je izašao podršku od Aneli. Zaje*ao je Sandru kao konja - rekla je Kačevenda.

- Luka nije za vezu, to je ljudima trebalo da bude jasno. Sandra ima 40 godina, i nije mogla da ukapira to. Gde je logika da mi neko ispod jorgana kaže 'volim te', a onda ti ovde kaže javno da si k*rva - rekao je Đedović.

Ena i Peja nastavili su sukob za crnim stolom, a u jednom trenutku njemu je pukao film i napustio je emisiju, a Lepi Mića krenuo je za njim kako bi pokušao da ga obuzda i pomogne mu da se smiri.

Ena Čolić je nastavila da ljubomoriše Jovanu Pejiću Peji na to što je Jelena Nedeljković Mrvica sela kraj njega, što je njoj zasmetalo.

- Što nisi seo kraj mene, nego sa njom? Treba da bežiš od tih k*rvi. Ja tebi tri puta govorim da dođeš kod mene, ona bi te zvala da se j*bete večeras. Ja kada ti kažem skloni se, ima da se skloniš - govorila je Ena.

- Ja nema ništa sa njom, šta je sa tobom? Ti meni ne veruješ - govorio je Peja.

Goruća tema u 'Beloj kući', odnos Luke Vujovića i Sandre Obradović podigao je čitav crni sto na noge.

- Imam dva zaključka. Mislim da mu je najbitniji rijaliti, zato je i ušao u odnos sa Aneli. Ne dopada mi se što se igrao sa Sandrinim emocijama. Oseća strast prema Aneli, ali mu je najbitniji rijaliti - rekla je Sanja.

- Muvao je ovde više cura u kući, Sandra mu je bila prva meta. Trebalo je od početka da skonta da Luka nije ozbiljan - rekla je Ivanija.

U narednom snimku koji je emitovan takmičari su videli dramu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza koja se desila u kazinu. Naime, njemu je zasmetalo što ga je ugrizla, pa ju je gurnuo, a klip je izazvao burne reakcija u "Eliti".

- Ja sam se povukla da ne bi bilo haosa, sećam se ja svega, nije to bilo na mestu, ali ja ne volim to, iako znam da on ne voli da ga grickam - dodala je Anđela.

- Ovo je refleksna reakcija, to nije ništa strašno, on se odmah izvinio - rekao je Đedović.

- Ovde se vidi da on nju ne može da je gleda očima - rekao je Ivan.

- Nek reši problem sa svojim dečkom, a ne da komentariše druge odnose i veze. Ovo što je Gastoz uradio, katastrofa mi je. Stavila sam se u tu situaciju, kako bih se ja osećala. Ponizio je Anđelu sa ovim postupkom. Spavam pored njih, vidim da imaju emociju - rekla je Aneli.

- Gledam vas šta pričate, od običnog klipa dolazimo do toga da ja nemam emocije, da sam agresivac. Sada ću ja da ustanem i da poljubim svoju devojku za dan zaljubljenih, pokušali ste da udarite na nas ali niste uspeli. Možete da nam pljunete pod prozor - rekao je Gastoz.

Takmičari saznali da je Aleksandra Nikolić otkrila Drvetu Mudrosti da je sanjala Stefan Karića otkako je počeka "Elita", nakon čega je i priznala da joj se on dopada od prvog dana.

- Nisam zaljubljena, ali ima nešto. Ja sam pričala sa Ivanom o snovima, a tada smo raskidali. Rekla sam ja da meni ti snovi jako remete vezu sa Ivanom. Odmah da kažem, da nije bilo tih fizičkih snova, ali sam proživela vezu u snovima - rekla je Aleksandra.

- Dolazi sve lagano ono što sam pričao, ali bitno je da smo svi manipulatori. Ja moram biti iskren, mislim da se nije zaljubila, ali je Stefan idealni lik po nekim njenim shvatanjima, profil muškarca sa kojim bi ona bila - rekao je Milovan.

Reč je dobio i Stefan koji nije mogao da poveruje u Aleksandrino priznanje da prema njemu ima emocije od provg dana.

U narednom klipu koji je prikazan Danilo Dačo Virijević otkrio je da Sofija i Terza imaju tajne signale kojima komuniciraju.

- To je bilo ono kada sam ja plakala, on je meni pokazao srce i to je to - rekala je Sofija.

- Ne mislim na srce - rekao je Dača.

U sledećem klipu koji je emitovan Borislav Terzić Terza razgovarao je sa Teodorom Delić o Dragani Stojančević.

- Mislim da mi ovde ne treba da uđemo u vezu, družimo se ovde i to je to. - Mislim da Sofija sve radi zbog rijalitija. Počela je ponovo da ga navlači kada je videla da se mi družimo, mislim da joj je povređena sujeta - rekla je Dragana.

- Ne igram rijaliti, ovo je moj život. Terzaj je jedini muškarac koji mi se ovde dopao, pre možemo da kažemo da on njen rijaliti. Ako uđu u vezu, ja ću to podržati. Želim mu sve najlepše na svetu, i naša veza je bila 70% ovde podržana - rekla je Sofija.

U sledećem klipu takmičari su videli kako Luka i Aneli uživaju u zajedničkom vremenu i razmenjuju nežnosti.

- Sad je sve jasno, vidi se tačno koje ideje ima Luka, a ovo čeka i Aneli da je osudimo - rekao je Gastoz.

- Ja sam ovo radio izinata pojedicinma kako bih ih iznerivirao i dosta mi je toga. - rekao je Luka.

Milovan Minić ponovo je raskrinkan jer je emitovan razgovor u kojem ogovara svoju bivšu parnerku Aleksandru.

- Danima već mislim da Milovan ima kontra psihologiju, Milovan moli Boga da mi nikada ne budemo zajedno, a govori kako ćemo biti - rekao je Ivan.

- Milovan sada priča da je Ivan sve što je on. Sve što priča da Ivan meni radi, ustvari je to radio on. Neka se odluči ko je sada manipulator, jako je kontradiktoran. Došao si ovde da pričaš da sam ja manipulator, i sada menjaš priču. Od tebe Milovane nema većeg lažova i prevaranta. Da sam najgora, od mene si gori. Ti si najveći blam u životu. Kada je čuo da sam rekla za Karića, rekao je da će da ponovo pušta moje klipove neke - rekla je Aleksandra.

U emisiji prikazan je i razgovor Terze i Marka Đedovića gde pričaju o optužbama da se Milica Veličković bavila najstarijim zanatom.

- Moji sinovi ne znaju Milicu, ne znam da li se sada vodi hajka neka, jer je ona rekla da su moji sinovi debili na kamati - rekla je Kačevenda.

- Ovo su gluposti, upoznao sam mnoge ljude iz njenog kraja, svi u mi rekli samo najbolje stvari o njoj - rekla je Terza.

Pa tvoja verenica je trebala da pazi, kada mi dira sinove. Evo kada izađemo napolje, zvaćemo tog čoveka da nek ti kaže on, kada ti jadan ništa ne znaš - rekla je Kačevenda.

Za sam kraj emisije puštem je razgovor Aleksandre Nikolić u kojem priča kakva osećanja ima prema Ivanu Marinkoviću i priznaje da bi volela da joj on bude samo prijatelj.

- Kako ja da verujem nekome ko me je lagao pet meseci? Ona ne može sa mnom da budem prijatelj nikada - rekao je Ivan.

- I Milovan i Ivan treba da mi se zahvale - rekla je Aleksandra.

