Bez dlake na jeziku!

U toku su nominacije u kući Odabranih, takmičari su jedan po jedan iznosili mišljenje o cimeru kojem žele da vide leđa.

- Ja ću da nominujem Mateu, njoj se ide kući - rekao je Munjez.

- Što se mene tiče ja ću da nominujem Jordanku, ne sviđa mi se njeno ponašanje. Ništa lično meni ne radi. Neki jeftin rijaliti vodi - govorio je Mateja.

- Đole je počeo da me vređa i da mi dobacuje, on valjda vodi ratove u svojoj glavi. On je za mene ozbiljna budala. Mislila sam da je dobrica, ali se pokazao, pogotovo kad je bio vođa i imao najgoru podelu budžeta. Pokazao je da je ozbiljna šlihtara, nikad nije izneo mišljenje - pričala je Jelena.

- Imam dve osobe koje bih nominovala, a to je semafor iz GTA (Slađa Lazić), ali neću da ne bi plakala zbog 3%. Nominovaću Milicu Dugalić, sa njom imam ozbiljan konflikt - govorila je Ana.

- Ja u ovoj kući nemam koga da nominujem osim Stefana Karića, to je jedino ispravno. Sinoć sam pričao da Anđela i ja peremo zube, pa ako joj ne stavim pastu rekli bi da nemam emocije. To je glup priper da bih pokazao koliko neki prelaze granice normale. On je u tom trenutku pitao zašto sam baš to rekao i nije sigurno aludirao na moju tetku Milenu. On je mislio na priprem moje devojke Anđele koja je dobila pitanje od ukućanke Ane koja je ušla. Niko to više ne pominje, ali je on to stavio na sto i dao mi skejt da ga zbog toga nominujem. Želim mu da izađe iz ove kuće jer ugrožava moju stabilnu vezu jer ima uticaj na moju devojku više nego ja, sa njom se bolje razume nego ja. Pretnja mi je i nominujem ga i zato želim da ode iz kuće, kako bih imao spokoj u svojoj vezi - govorio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić