Šok nad šokovima: Fanovi poslali Anđeli i Gastozu šleper poklona, on nastavio da je demolira brutalnim poniženjima: Sramota me je svakog klipa sa njom! (VIDEO)

Muk u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" sa voditeljem Milanom Miloševićem, a kako je danas Dan zaljubljenih takmičari "Elite" gledaju ljubavne klipove. Prvi snimak koji je emitovan bio je Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Dobar je i lep klip, svaka čast. Prelepo, nema šta da kažem, preslatko. Vidi se da su ljudi izdvojili vreme i hvala na svemu što su radili za nas. Ne moraju više da rade, njega je sramota što je bio sa mnom tako da to je to - govorila je Anđela.

- Lep klip, baš je top. Svaka čast imali su materijala, kapiram da više neće. Pucamo na prvu, j*biga. Šta da radim, tako je u njenoj glavi. Ja možda više ne raimšljam racionalno, možda sam polupan i ne donosim neke odluke normalno. Rekao sam da me je sramota, sramota je svakog ovog klipa sa njom, blam me je što sam sa njom ušao u vezu. Treba sam sebi da skinem kožu sa tela, treba sebe da kaznim jer sam sebi dozvolio da uplovim u nešto tako jadno i bedno i nacija da me gleda kako se ljubim sa devojkom koje se sramim. Verovao sam da mogu da volim i da se zaljubim. Blam i sram da me bilo majke i oca što su me vaspitali da budem sa devojkom kao što je Anđela Đuričić - rekao je Gastoz.

- Jedna moja rečenica može sve da okrene. Jednom sam bila luda

- Ne, ti si se trudila da budeš normalna - poručio je Gastoz.

Autor: A. Nikolić