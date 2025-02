Ovakvom ishodu se nije nadala! Gastoz ugasio Anđeli svaku nadu za pomirenjem, pa joj priznao: Ohladio sam se... (VIDEO)

Hladan tuš!

Anđela Đuričić smogla je snage da prva priđe Nenadu Marinkoviću Gastozu kako bi pokušali da reše problem zbog kog su danas raskinuli na ''Nominacijama Odabranih'', a Gastoz joj je sad dao do znanja da ona ne može da se promeni i da njih dvoje ne funkcionišu.

- Evo i da imaš razloga, ti nisi došao da pričaš sa mnom nego dođeš i na sastanku me ostaviš - rekla je Anđela.

- Sačekao?! Nisam ja sačekao nego si se ti ubacila u Ivanovo izlaganje - rekao je Gastoz.

- Naravno da ću da se ubacim kad govoriš: ''Bolje da menjamo devojke ili da izbacimo Karića'' - rekla je Anđela.

- Ne, nisam tako rekao. Rekao sam: '' Bolje da eliminišemo Karića nego da menjamo devojke'' - rekao je Gastoz.

- Pa stavljaš me u isti koš sa Ivanom, a Aleksandri se sviđa Karić? - upitala je Anđela.

- Ti si znači na tu vodenicu išla? - upitao je Gastoz.

- Da, uvredio si me i povredio - rekla je Anđela.

- Ja sam se sprdao, a ti si odmah skočila - rekao je Gastoz.

- Ti i ja smo u svađi i ja uzmem Ivana i komentarišem sa njim mene, tebe i njegovu devojku. Uzmem da te podbadam sa trećom osobom - rekla je Anđela.

- Imali smo komunikaciju u vidu zajeb*ncije - rekao je Gastoz.

- Mene to boli - rekla je Anđela.

- Ti odboluj - rekao je Gastoz.

- Ponižavaš me i tako me ne poštuješ. Mene to boli, ti i ja nismo ni popričali. On je za mene zla namera - rekla je Anđela.

- Za mene nije on zla namera, nije ni Karić - rekao je Gastoz.

- Ja sam tebi jutros rekla izvini da ne bi imali problem, a ne znam ni zbog čega sam kriva. Nemam nameru sa tobom da se svađam ni zbog čega. Ti me i tad odbiješ i kažeš mi: ''Sutra ćemo pričati''. Ja se mislim okej, a ti mi se ni sutra ne obratiš. Dođemo na sastanak i ti se sa mojim neprijateljem sprdaš ispred mene. Šta sam ja tu uradila? - upitala je ona.

- Zabranjuješ mi da funkcionišem na način na kojim funkcionišem. Ti ne shvataš moje fore i to je problem. Besna si na ceo svet, mene da vaspitavaš ne možeš. Ako ne možeš da se nosiš sa tim, šta da ti kažem - rekao je Gastoz.

- Zašto imaš gard i stav samo kada smo u svađi? Ja čekam od tebe da mi priđeš - upitala je Anđela.

- Možda nemaš šta da čekaš, možda nemam šta da ti kažem - rekao je Gastoz.

- Što ne kažeš onda da si se ohladio? - upitala je Anđela.

- Ne ja se nisam ohladio od tebe, nego od te tvoje kasete na kojoj je nešto narezano i to se ništa ne menja - rekao je Gastoz.

- Koja je tvoja krivica tu? - upitala je Anđela.

- Moja krivica je što nisi devojka koja prihvata kao šalu, sve shvataš kao borbu, kao podjeb*vanje, kao da ti se zabadaju noževi u leđa. Sve ti je crno i negativno, sve je mržnja. Jednostavno, ja to ne vidim tako. Jesam u rijalitiju, ali kad mogu da okrenem na sprdnju i da izbacim svoj problem. Ti si žena koja je*e mater svima. Ti si žena koja ne može da se promeni, a ti mene sigurno nećeš menjati. Mi ćemo uvek imati iste probleme, ne možemo da funkcionišemo zajedno. Ti kada uđeš u crveno, gaziš sve kao tenk. U tenk sama ulaziš, put sama praviš, a jedna zaje*ancija za tebe je put nekog rata. Ja ovde vojnik tvoj nisam i nisam u tvojoj bazi. Ti mene nisi platila da se ponašam kako treba, jednostavno neke stvari ti ne podržavaš, tvoj sistem izbacuje EROR kada ja pričam neke stvari. Previše si u rijalitiju, previše ovo prihvataš srcu zato što imaš gnev. Ti od ovoga praviš ozbiljan pakao i sebi i meni, eventualno ljudima oko sebe. Jednostavno ne možeš da se smiriš koliko god pokušavaš, jače je od tebe. Ja sam shvatio da neke stvari ne radiš namerno, to je u tebi i ti nad tim ne možeš da vladaš. Jeb*š mater na prvu i gubiš mene na prvu - rekao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.