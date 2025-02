Gadi mi se tvoje ponašanje: Gastoz i Anđela postavili nove uslove u vezi, ona priznala da se zbog njega RASPADA! (VIDEO)

Nikad iskrenije progovorili o svim problemima!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić razgovarali su u kući Odabranih o svom odnosu i haosu koji se desio danas tokom nominacija.

- Da li mogu da dobijem od tebe podršku za nešto u našoj vezi? - pitala je Anđela.

- Ti možeš, ali kad uđeš u mood tebi ne treba niko. Kad se umusim i gledam u jednu tačku, a kad bi imala moju podršku ja bih ti zabranio da sve to radiš - govorio je on.

- Nenade, ja stvarno nisam dobro. Ja baš nisam dobro, besna sam na tebe... Različiti smo u emocijama, ti si kamen i dugme. Je l' mogu ja da tebe pustim da sve završavaš, a ja ću samo da ćutim? Ja sam skroz istrošena. Moj sledeći potez bi bio katastrofalan i najbolje da ne postoji nijedan. Ja nisam normalna ušla u ovu vezu. Ovih 15 dana mi je bio pakao i taman sam se ponadala da će da bude okej i preko noći me pos*reš. Nisam mogla da verujem da si mi ovo uradio - govorila je Anđela.

- Lakše ćemo ako ja ćutim - rekao je Gastoz.

- Ne, ja nemam snage više da pričam. Ne znam više o čemu da pričam. Ja ne osećam da imam probleme - pričala je ona.

- Zašto ih onda pravimo? - pitao je on.

- Ti si ih napravio. Ja sam samo ustala da im zapušim usta, šta sam ja to da ne bi neko bio sa mnom? Je l' tebe vređalo kad su ti govorili da te neću pogledati jer ne ličiš ni na šta? Mene je vređalo to da ti kažu. Mi smo tri meseca, ja sam presrećna, a oni mi govore da ćeš da me ostaviš. Nemam snagu da se borim - govorila je Anđela.

- Tebi nik ne traži snagu, nego bol u k*rcu - rekao je on.

- Neću svađe i tenziju. Meni nije dobro od sinoć, ja nisam ni spavala - govorila je ona.

- Nemoj da misliš da se sladim ovim, znam šta je moja želja, ali ja gubim konce za tebe i sebe... Mnogo mi bežiš. Sve može da nas poljulja. Ja ću da stavim na papir što više detalja i da tvoj mozak to može da procesuira - pričao je on.

- Neću svađu, hoću da uživam - rekla je Anđela.

- Nemam snagu da te teram da uživaš - dodao je on.

- Hoću sve da rešimo tamo gde moramo. Ja ti sad otvoreno kažem više nijednog trenutka tamo neću da se trudim da branim i da trpim nešto. Neka s*ru i mažu nas muljen baš me briga. Ako tebi to ne smeta i briga te onda će i mene da boli uvo - pričala je Anđela.

- Ti si mene uverila da ne možeš da ćutiš. Ja ti ne tražim da ćutiš, samo da se ne upališ. Pusti ostale neka k*njaju. Oni su tu da sabotiraju nešto najjače ovde - rekao je on.

- Meni treba tvoja podrška - dodala je Anđela.

- Ti mene ne vidiš, jednom si me sklonila sa sve Snupijem. Evo imaš je, evo ti je. Idemo i rokamo - rekao je on.

- Meni treba da sedim potred tebe i da mi kažeš ako me nešto poremeti - nastavila je Anđela.

- Znaš koliko puta sam ti rekao, ali ti mene ne čuješ. Sunce, celu noć smo bili super... Jeste da taj klip izgleda ružno, ali samo si trebala da pustiš da ispiraju usta s nama. Ja sam prihvatio da ne zagrlim tebe kad spavamo jer ja hrčem, ja nikad nisam bio lik kojeg grli riba. Je l' to lik kojem se ti gadiš? - dodao je Gastoz.

- Nikad nisam to pomislila - rekla je ona.

- Gadi mi se tvoje ponašanje kad uđeš u taj mood, ali ti meni ne možeš da se zgadiš. Da li možeš da pustiš da ovu vezu vodim ja? Ne deluješ mi kao da si srećna izašla iz prošle veze. Pusti me, stani malo. Ti mene navučeš... Ti kad se upališ ja budem još gori, šest Anđela uđe u mene, pa posle ne mogu da se sastavim. Meni posle toga ništa nema smisla koliko to ima uticaja na mene i zato kažem da mi je bolje da te odstranim - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić