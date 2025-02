Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak u Eliti je rezervisan za emisisiju ''Pitanja novinara''. Voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila pripadnike sedme sile, predstavnika RED portala Jovana Ilića - Jocu novinara, i Darka Tanasijevića, novinara portala Pink.rs. Sasvim je sigurno da će se ova noć dugo pamtiti, jer su konačno mnoge teme započete, o kojima su učesnici dugo ćutali.

Na samom početku emisije ''Pitanja novinara'', Anđela Đuričić istakla je da je njena srčanost najveći problem u njenoj vezi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Da je bila neka konkretna situacija, znala bih. Poenta je u mojim reakcijama. Ne može da shvati da mora neko da brani našu vezu za stolom. Kada se pusti neki naš klip, ovde ljudi kažu da je on sa mnom na silu, a onda za mene kažu da ja trpim mnogo. Imam potrebu da odbranim našu vezu nakon toga - rekla je Anđela.

Anđela Đuričić odgovarala je na pitanja novinara portala Pink.rs, Darka Tanasijevića, koja su se ticala njenog odnosa sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Ona je prilikom svog izlaganja otkrila da li smatra da je Marinković namenski naprasno tokom nominacija Odabranih želeo da prekine vezu s njom.

- Meni je na primer ostala ta rečenica sada, iako ja znam da je to bilo...Kao što je rekao: "Koliko grub moram da budem da ti se zgadim", bez obzira što je to namerno, mene to povredi, mene svaka loša reč od njega zaboli. On je kamen za te neke stvari, on kao da ima dugme, isključi se i ne može ništa da ga povredi. Osetila sam se odvratno...Ja ne želim da se moja veza svodi na to da kada imamo problem, da čekamo da krene emisija. Ja očekujem da on dođe, ipak je muško, ne želim da čekam emisiju da bi rešili problem - rekla je Đuričićeva.

Anđela Đuričić otkrila je zbog kojih postupaka Nenada Marinkovića Gastoza treba da bude sramota.

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević, nakon razgovora sa Anđelom Đuričić, započeo je novi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je on on progovorio o turbulencijama sa njom, ali i sve očiglednijem rivalstvu sa Stefanom Karićem.

- Zbog čega si doneo odluku da na onakav način raskineš s Anđelom - pitao je Darko.

- Zato što je promenila mišljenje o onom klipu, rekla je nešto, ja sam joj rekao: "Ako planiraš da mi prebacuješ što me braniš, doviđenja"...Sada treba da se osetim kao mala curica, kao gurnuo sam devojku?! Stvarno se ne osećam kao da sam napravio neko sr*nje...Dok ste vi pričali, imao sam osećaj da sam ja bezgrešan, ispalo je da ja nemam nijednu grešku, pa sam došao na ideju da sutra ti, Kačavenda, Marko i ja pričamo opširnije o našem odnosu. Milena na moju stranu, Đedović na tvoju stranu, neću da se osetim kao da sam nemam pojma ni ja šta, hoću da vidim kako oni vide - rekao je Gastoz.

Stefan Karić i Nenad Marinković Gastoz progovorili su o svom rivalstvu, te su pokušavali da detektuju od čega je to zapravo krenulo.

- Mislim da je on pomislio da Anđela ima neke simpatije prema meni. Iskreno verujem da je mene nominiovao. Mogao je da mi kaže da sam preterao u komentarisanju, a ne da me nagazi odmah - rekao je Karić.

- Smatram da svaki njegov problem hoće da pokrije mojim prezimenom, i da mene okrivi za sve, da na mene svali ljagu. Rekao sam sinoć Anđeli da mi je krivbo što je ona ispaštala u našem verbalnom sukobu - rekao je Karić.

Stefan Karić istakao je da je on samo naizgled problem Nenadu Marinkoviću Gastozu, kako bi se ogradio od drugih problema koje ima u vezi sa Anđelom Đuričić.

- Sada smo imali priliku da čujemo sve njihove probleme. Njemu je lakše da sve prebaci na mene. Zasmetalo mu je kada sam ja smirio Anđelu u jednoj od njihovih svađa - rekao je Karić.

Marko Đedović prokomentarisao je odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, te je došao do zaključka da on na sve načine pokušava da je degradira.

Nenad Macanović Bebica i Mateja Matijević istakli su da Anđela Đuričić kupuje mir u odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, dok je Aneli Ahmić žestoko oplela po njemu.

- Ono u Odabranima je Anđela kakva treba da bude, ovo je čisto kupovina mira. Ja sam rekao da Anđela guta mnoge stvari ne bi li održala vezu na koji god način. Ona ulazi u fazu da je nebitno kako se ona oseća, samo da bude pored Gastoza. Sve kontra je rekla sada u odnosu na ono što je rekla u Odabranima. Ja mislim da danas sve što je rekao, da je bio iskren, naravno da je ponizio danas. Ona je tužila Ivana i on je rekao najgore stvari o njoj, on je pravio šou sa njim - rekao je Bebica.

- Smatram da neće taj vaučer da propadne, jer će Gastoz da opremi svoj stan. Odvratne su mi nominacije izgledale, onaj klip gde je ogurava mi je odvratan, Anđelina faca kada je pogledala...Katastrofalno mi je sve to, usred nominacije pravljenje lažnog haosa njegovo i Ivanovo, ispoljavanje besa, sve kroz to nešto kada poludi, sve mi je bilo odvratno. Ne znam odakle Anđeli snage da toliko priča - rekla je Aneli.

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića bio je Lepi Mića. On je komentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza, koji je svojim izlaganjem dodatno pomrsio konce u njihovoj vezi, a zatim je Stefan Karić rešio da svima saopšti šokantnu odluku.

- Evo ako sam ja bio problem, od večeras nisam. Neću više komentarisati ništa vezano za njih. Evo jedan problem manje - rekao je Karić.

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz za vreme reklama ušli su u kratku raspravu, te su shvatili da treba da rešavaju svoje probleme odmah, dok je ona zaplakala.

Aneli Ahmić porazgovarala je sa novinarom portala Pink.rs, Darkom Tanasijevićem o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, te je otkrila i kako gleda na to jer je on u druženju s njom topliji i prisniji, nego što je bio u vezi sa Sandom Obradović.

- Videla sam da Sandra i Luka vode razgovore, pričaju neke gluposti, nema žara i osmeha, a naš je delovao kao pravi ljubavni klip. Namontirano je kao da smo u ljubavnoj vezi, a kod njih mi nema tog žara. Smatram da su oni na silu ušli u odnos, sami sebe su prisilili. Luka je sebe prisilio, to je moje mišljenje. Ja sam njega non-stop pitala što ne uđu u vezu, sve sam ga to ispitivala, on je meni govorio da to ne želi i da to ne oseća - rekla je Ahmićeva.

Luka Vujović rešio je da se ogradi od emocija prema Sandri Obradović, te je istakao da ga ne čini srećnim i da bi njihov odnos išao u boljem smeru da ima energiju poput Aneli Ahmić.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević podigao je Sandru Obradović kako bi s njom porazgovarao o njenom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i njegovom s Aneli Ahmić, te je došlo do žestoke rasprave, jer nisu uspeli da probađu krivca za njhov raskid, nakon što se umešala i Milena Kačavenda.

Milena Kačavenda žestoko je oplela po Luki Vujoviću, ističući da se igrao sa emocijama Sandre Obradović, te i da ju je gledao isključivo kao trofej.

Novinar i voditelj Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs, podigao je Enu Čolić kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića sa Sandrom Obradović i Aneli Ahmić, te je svu svoju snagu iskoristila da oplete po Ahmićevoj.

- Ništa mi se ovo ne sviđa, imam isti stav kao Anđela. Luka zna da se meni ne sviđa konflikt između njega i Milene...Moguće je da se nevešto izrazila s obzirom da je to Aneli koja nije vešta u izražavanju. Svakako je ružno, on to njoj nije zamerio, ali je zamerio Mileni koja mu je rekla: "Aneli te šalta kao budalu". Sandra je pokazala da je časna, poštena i lojalna žena. Peja je nešto pokušao, jasno je pokazala svoj stav tada. I dok Luka nije bio tu i kada se vratio, ostala je dosledna tom svom izboru. Ja sam verovala da su oni imali površan odnos, dok danas nisam videla taj klip. Aneli i Luka?! Mislim da su lavice dobro uradile posao, s obzirom da znam kako je izgledao njen odnos nje i Mateje, koji je trajao par dana, kao što su i izdvojili sve moguće momente od odnosa Luke i Aneli od šest dana. Mislim da je sve to prenapumpano - rekla je Ena.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić govorili su o svom odnosu, te je on priznao da želi da se distancira od nje.

- Smatram da imam dosta oscilacija ovde. Loše se osećam, svađe loše utiču na mene. Radim ovde sve iz srca, a neki to rade zbog rijalitija. Ne krivim Enu sada, ima više emocija od mene trenutno, ja sam slabiji dosta. Mene naša ljubav jako boli. Uspem nekad da se odvojim i povratim, pa onda opet uđem u taj toksični odnos. Pada mi koncentracija, stalno razmišljam o meni i njoj. Pravim sebi psihoze, zbog svega. Ne osećam se lepo, nisam takav da se posvađam i onda da legnem u krevet i da se pravim da je sve okej - rekao je Peja.

Predstavnik RED portala, Jovana Ilić, obavio je razgovor sa Sofijom Janićijević i Borislavom Terzićem Terzom, te su oni otkrili na kakvoj relaciji je njihov odnos.

- Mislim da je naš odnos stabilan, komuniciramo kao što komuniciram sa ostatkom kuće. Jutros nismo pričali o našem odnosu, nego ovako neke teme. Zadovoljna sam sve u svemu. Ne osećam njegove emocije kao prema devojci. Niti ja njemu šaljem neke varnice - rekla je Sofija.

- Imamo normalnu komunikaciju, nemam potrebu da legnem pored nje, da je zagrlim. Smatram da je normalo da popričamo, nije ni vreme ni mesto za neke stvari. Emocije se nisu skroz ugasile. Danas kada sam video klipove, vidi se da smo bili zaljubljeni - rekao je Terza.

Joca novinar, predstavnik RED portala, podigao je Aleksandru Nikolić, kako bi sa njom porazgovarao o Stefanu Kariću, te je ona otkrila šta tačno oseća prema njemu.

Aleksandra Nikolić sela je na kauč sa Ivanom Marinkovićem, te su tom prilikom porazgovarali o svom odnosu.

Jelena Nedeljković Mrvica sedela je sa Milovanom Minićem i ostalim cimerima u pušionici, te je tako Minić pecnuo, iskazavši sumnju da je Mrvica u drugom stanju.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nakon završenih obaveza pred spavanje, legli su u krevet u izolaciji.

Nakon emisije Aleksandra Nikolić razgovarala je sa Slađom Poršelinom o njenim snovima, u kojim je sanjala Stefana Karića.

Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević nastavili su razgovor u izolaciji, te su tako ovaj put popričali o Dači Virijeviću.

Aleksandra Nikolić prišla je Ivanu Marinkoviću kako bi porazgovarala sa njim, o njihovom odnosu.

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nastavili su razgovor, a u razgovor se uključio i Marko Đedović.

