GAJI NEKU DOZU LJUBOMORE, JER NIJE NAČISTO... Osman se hitno oglasio nakon sukoba Gastoza i Stefana, pa progovorio o njihovom navodnom RIVALSTVU

Danima unazad u Beloj kući odnos Stefana Karića i Nenada Marinkovića je sve napetiji, a juče je situacija doživela totalnu eskalaciju!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', Nenad Marinković Gastoz progovorio je o rivalstvu prema Stefanu Kariću, te je otkrio zbog čega je nedavno naglo promenio stav o njemu i često istica u razgovorima sa Anđelom Đuričić da je primetio njegove skrivene namere.

Portal Pink.rs, stupio je u kontakt sa Stefanovim ocem, Osmanom Karićem, koji je dao sud o novonastaloj situaciji.

Osman je istakao da ne vidi Stefanovu lošu nameru, ali je priznao da Gastoz jasno pokazuje gard prema njegovom nasledniku, te je to prokomentarisao.

Ne bih rekao da tu ima zle krvi, pogotovo ne sa Stefanove strane, jednostavno samo ti komentari koje Stefan vidi a i 95% ulesnika koji ne iznose svoje mišljenje, ne znam iz kog razloga ne prijaju Gastozu. Stefana ustane i da svoj sud, naravno to je samo njegovo mišljenje, koje Gastozu ne ide u prilog kada je njegova veza sa Anđelom u pitanju. Naravno,Gastoz ima pravo da bude ljut, jer istina nekad ume da zaboli. Gastoz kad je na granici da izmenipuliše Anđelu, Stefan ustane i sve pokvari u sekundi. Mislim da i Andjela sve to vidi, ali kupuje mir i neke stvari baca pod tepih da bi ostala u vezi, jer ima koliko-toliko emociju. Još nešto, mislim da Gastoz gaji u sebi neku dozu ljubomore ,jer nije načisto s tim da li su Anđela i Stefan imali nesto ranije što prećutkuju, a time ga prave "volom". Mogu reći samo još to, da Stefan nema lošu nameru niti želi da im kvari vezu .Sinoć je stavio tačku na svoje komentarisanje, što se njih tiče i toga će se pridržavati, osim naravno ako ne dobije reč od voditelja, kako bi ispoštovao emisiju - istakao je Stefanov otac.

Autor: S.Z.