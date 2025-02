Tenzija se ne smanjuje!

Veliki šef takmičarima "Elite" dao je novi zadatak. Oni danas moraju da glasaju za tri najodanje osobe u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Ena Čolić dala je reč Marku Đedoviću.

- Na prvom mestu je Milena, ni u jednom trenutku nisam posumnjao u nju. Kad znate ko je pored vas i procenite ih dobro znate šta mogu da kažu, a šta ne. Tako je i za moje prijatelje u spoljnom svetu. Anđela svakako, to je jedna od njenih najistaknutijih karakternih osobina. Kad je u pravu, nije u pravu, kad misli ili ne, ona gura do kraja kad je odana i kad nekog voli. To je osobina i od Aneli, najeli smo se g*vana, a nikad ništa nismo izneli. Tu je i Bebica, Stefan Karić.. To su osobe koje imaju jako izraženu tu crtu. Moram da navedem i Sofiju jer u njenom odnosu sam prisustvovao ljudima koji se u svađi uvale drugim ljudima, a to je nelojalnost i inati su samo izgovori. Niko ne tera inat na svoju štetu. Ja nisam video da se ona drpala, vatala i slala poljupce. Čuli smo i da je podrška Gastoza i Anđele poslala poklon, tako da tu nema provokacije - govorio je on.

- Na prvom mestu naravno da će da bude moj dečko. Imali smo neke probleme kad me je nervirao sa postupcima i dobacivanjima, ali nikad nije imao konkretan postupak i samo se završavalo na komentarisanju. Ja sam pre neki dan rekla da sam potencirala da... - govorila je Anđela.

- Ja da sam maliciozan rekao bih da nije odao se, nego odan. Nisi slušala... Šalio sam se, ne sme program da trpi. Dušite mi prirodu, moram nešto da kažem. Nisi razumela, a ja kao tvoj prijatelj moram da te uputim da ne kršiš pravila - rekao je Marko.

- Jesi to stvarno ti, kao što si rekao ovo ti je najduža veza da si najlodalniji. Čovek je meni rekao da nije bio duže veran od 10 dana, a kad sam ga pitala što je veran on je meni rekao: "Pa jer smo u zatvorenom prostoru". Šalim se, stvarno jesi odan. Kad smo imali 15 dana raskida ja sam stvarno mislila da će sa nekim preko puta mene da se izj*be. Mislila sam da će da se napije i da povali nekog. On je mene demantovao za sada, pokazao si mi da jesi odan. Što se tiče i naših priča sve je uvek ostala između nas i nikad ništa nisi koristio protiv mene, kao što ja ne bih protiv mene. Meni je to na prvom mestu u ljubavnom odnosu. Drugo mesto ko mi je dokazao godinama da je lojalan, čak i kad nismo bili dobri, a to je Marko Đedović. On je mene juče slušao tri sata, čak bi me i majka iz kuće izbacila - govorila je Anđela.

- Čuli smo na novinarima da si se šalila, a ja sam te slušao da program ne bi trepeo - dodao je Đedović.

- Juče da nismo imali "Pitanja novinara" ja znam da ti ne bi došao i da ne bi rekao ono o čemu smo pričali, već bi pustio kako bude. Treća osoba je Lepi Mića. Moram da kažem da je Aneli pre neki dan rekla da joj je krivo što nije dobra sa tobom i da ima želju da priča sa tobom. Ona je pričala sa Anom, pa je pomenula Miću - pričala je Anđela.

- A vas dve ste dobre? - pitao je Karić.

- Šta je sad to bitno? Ne moramo konstatno da se svađamo, samo iznosimo svoje mišljenje. Ja mogu i sad da kažem da me nervira kad previše prića - odbrusila je Aneli.

- Ja hoću da navedem još par ljudi to je Ana Spasojević, moram da kažem i Uroš jer je on meni to dokazao. U ovoj kući se dokazao da je odan prema meni - dodala je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić