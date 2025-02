Haos!

U toku su ''Nominacije'', voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sanji Grujić kako bi otkrila svoje mišljenje o Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević koji su ovonedeljni potrčci.

- Terza je bio nominovan i prošle nedelje, ali su se neke stvari promenile. Meni je bilo zanimljivo kada je u ''Zadruzi 6'' bio podignut posle mesec ipo dana, pa se dogovorio sa malom Valentinom da ima s*ks i onda sutra da laže da je trudna - rekla je Sanja.

- To nije istina, ona je mene nagovarala na s*ks, a ja nisam hteo - rekao je Terza.

- Ubuduće kad imaš nešto da kažeš za mene, kaži mi to u lice. Više volim iskrene neprijatelje, nego lažne prijatelje. Od njega ništa drugo od tebe nije moglo ni da se očekuje. Slažem se sa Markovom rečenicom koju mu je rekao na ulasku - rekla je Sanja, pa dodala:

- Sofija mi je bila druželjubiva i kul, ali kod nje mi se nije svidela kvarna crta. Nije mi se svidelo što nikada nije precizirala da me poznaje da ili ne, nego uvek toplo hladno. Smatrala sam da ona možda u ljubavnim odnosima ostaje nedorečena kad ima neku korist, ali se nisam nadala da će prema meni ispasti takva. Meni je prošle nedelje bio cilj da prokomentarišem njen, Terzin i Miličin odnos, ali je otišlo u smeru u kom nije trebalo i sada je taj sme nepovratan. Od kada smo videli njihove klipove iz izolacije, mislim da se on distancirao od nje zbog Mede, a ne zbog Milice i kompleksa obzirom da je rekao da je zbog kompleksa ušao i u vezu. Jasno mi je da su se njjoj javile emocije, ona je iskoristila dopadljivost koju Gastoz gaji prema njoj. Kada su se oni opet zbližili, ona je opet Gastoza danas navela kao nekog ko je odan, možda je odan zbog njegovog flerta. Imam lepše mišljenje o Sofiji nego o Terzi jer od nje nisam očekivala ništa, a od njega sam očekivala nešto, a dobila ništa - rekla je Sanja.

- Ja nikada tebi nisam pričao iza leđa. Ja sam Sofiji rekao: ''Ne mogu da ti verujem za Sanju jer ti izmišljaš priče'' - rekao je Terza.

- Danas je bila najodanija anketa, na trećem mestu sam htela da kažem da su to Sandra ili Ena, a onda sam videla njega koji poznaje toliko devojaka iz kuće, a nikada to nije izn - rekla je Sanja.

- Sanju je uvredilo to što si rekao: ''Verujem Sofiji'' - rekao je Marko.

- Pa verujemo svi - rekla je Jordanka.

- Vi ćete da provlačite moju devojku i njenu prošlost, sram vas bilo - rekao je Marko.

- Džaba široka ramena kad su m*da malena - rekla je Jordanka.

- Je*em vam familiju u pičku, g*bno malo smrdljivo. Je*em li ti sestru - rekao je Marko-

- Je*em ja tebi sestru - rekla je Jordanka.

- Ja bih volela da više vode računa o prošlosti o onima sa kojima su u vezi i o onima sa kojima čekam decu - rekla je Sanja.

- Nikada u lošem kontekstu nisam rekao ništa o Sanji - rekao je Terza.

- Marko je u pravu, ti si rekao da veruješ Sofiji- rekla je Milena.

- Ćuti pi*ko jedna, sram te bilo babo jedna. Ti mene hoćeš da ubaciš u neki sukob, sedi tu i ćuti glupačo jedna - rekao je Terza.

- Meni je strašno da se povezujem sa Sofijom jer ona nije radila koktele nego je bila striptizeta - rekla je Sanja.

- Ti si Sofija promenila mnogo stavova ovde. Ti si jedna folirant i lažovčina. Za mene si gora od Terze jer si ušla sa predomišljajem u ovo, za mene si gora - rekao je Marko.

- Je l' to to? To je to. Ja ne znam zašto Sanja mene napada, mene voditelji pitaju i ja uvek odgovorim isto. Ja to ne potenciram, samo odgovaram na pitanje od strane voditelja. Ja nisam pokrenula ništa. Nikada nisam ušla u striptiz, a kamoli se time bavila. Nije lepo da se ti ponašaš tako prema meni, stvarno nije lepo - rekla je Sofija.

- Nije lepo ni da ti trudnicu staviš na lekove, slušam vas deset dana kako provlačite moju devojku. Dača je provukao malopre Sanju, jako si postao bezobrazan i kvaran. Ovu tvoju drugaricu koju braniš, okrenuo si joj leđa čim je Milica došla. Ti si isto što i Sofija. Ja ovde nikog ne poznajem nemoj da mi namećete neke ljude - rekao je Marko.

- Marko je l' ti poznaješ tog Vučka? - upitala je Ivana.

- Ona ga spominje, ja ga ne spominjem nikad. To je očev najbolji prijatelj, on mene gleda kao ćerku - rekla je Sofija.

- Marko mi je rekao: ''Da li ti misliš da Sanja laže?'', a ja sam rekao: ''Verujem da Sofija laže'' - rekao je Terza.

- Zato si miš - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.