Ovo je bila noć Sofije i Terze: Takmičari Elite dali sud o bivšem paru, njih petoro se bori za opstanak u Beloj kući!

Voditeljka Ivana Šopić sinoć je ušla u "Elitu" kako bi se održale još jedne "Nominacije". Takmičari su imali zadatak da biraju između Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević.

Veče je otvorila Milena Kačavenda koja je proužila podršku Sofiji.

- O Terzi nemam nešto da dodam u odnosu na ono što sam rekla na prošloj nominaciji. Što se tiče njega, to je to. Što se tiče Sofije, ti si meni super, videla sam da si inteligentna, lojalna, vrlo si načitana, nisi glupa, ni blizu glupe žene. Mislim da si mudra, odmerena i proračunata, jako si duhovita, to mnogi ne znaju. Sviđa mi se što si odavno počela da se braniš na neki svoj način. Meni je super vreme koje provodimo zajedno, ti dobro znaš, ja te nisam savetovala za mnoge stvari, 90 odsto stvari si uradila sama. Jedino što sam ti zamerila jeste da kada je Milica ušla, smatram da treba da braniš svoju porodicu od onakvih uvreda i ostalo, mada je tvoj stav bio da prećutiš. Sviđa mi se što kada komentarišeš, ne vređaš, iako su te mahom vređali na najstrašnije moguće načine...Podržala sam vezu, iako sam te negativno komentarisala, meni je jasno da nisi imala empatiju za trudnicu, jer ti to nisi prošla. Smatram da si osuđena više, nepravedno i puštena si niz vodu što se tiče Terzine strane. Mislim da ćemo se mi družiti do samog kraja rijalitija i meni si od nekoliko najdražih osoba u kući. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Kačavenda.

Mnoge je zanimalo šta će Nenad Marinković Gastoz reći o Sofiji, nakon perioda tokom kojeg su povezivani, što je izazvalo svađe sa njegovom devojkom Anđelom Đuričić.

- Povredili ste neku treću osobu, ali ja to neću komentarišem. Sofija ti si meni super, ti i ja smo morali da prestanemo da se družimo. Anđela je sada sve lepo rekla, meni samo nije jasno zašto ona nije verovala tebi i meni. Nadam se da ona neće praviti iluziju više. Kul si, umeš da baciš fore. Napravili ste sr*nje, to niko ne može da vam zaboravi. Sve najbolje Sofija - rekao je Gastoz.

Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče Sofije, imala sam priliku da je upoznam malo više, mogu da te prokomentarišem kao osobu, mislim da nisi loša osoba, pažljiva si i darežljiva. Dopala si mi se kao osoba, mislim da čovek s tobom može da priča o bilo čemu. Prijaš mi kao osoba. Što se tiče tebe i Terze, to mi se ne sviđa, smatram da ti i Dača navlačite Terzu i da igrate neku igru s njim, kao da navlačiš da ga pridobiješ ponovo i da ga šutneš da mu se osvetiš što nije stao uz tebe. Mislim da te Dača najviše otkriva u tom svom planu - govorila je ona.

Nakon kratke pauze za reklame, voditeljka Ivana Šopić dala je reč Stefanu Kariću, kako bi nastavio svoju nominaciju.

Što se tiče Sofije, mislim da sam tebe iskomentarisao dok sam komentarisao Terzu. Smatram da si neke stvari radila iz neke ženske sujete, jer ti je povređena, naravno, kada je Terza u pitanju. Nije čokolada sa rovcem, nego je verovatno sa lešnikom, ne znam ni od čega je. Pokazala si neljudskost i nesolidarnost prema jednoj ženi, a mimo toga si veoma duhovita devojka. Nikada mi nisi uzvratila ružnim rečima, iako sam svašta ja pričao. Druželjubivija si od kada nisi sa Terzom, nasmejanija si i opuštenija, nisi stegnuta, što ne znači da ne treba da provodiš vreme s Terzom ako već osećate to što osećate. Ne treba da se plašite. Videla si da nisam uticao na Terzu, pokušavala si na mene da svališ to - rekao je on.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Đedoviću.

- Mislim da svako ko misli da ti Milicu možeš da ispoštuješ, taj je glup. To je kao da nekog ubiješ, pa mu odeš na 40 dana. Milica je iz svoje povređenosti tražila da biraš između Sofije i deteta. To se ne radi, nikad ne može da se poredi gde kur*c guraš i dete. Mislim da je Sofija sada zaljubljenija nego što je bila, mislim da si i ti isto tako. Mislim da je voliš više nego ikad. Jedva čekam momenat kad ti budeš bio otac detetu pa će svi koji su mrzeli ljude zato što su nekom drugom nešto loše uradili, pa sad uzmu kašiku i jednu g*vna. Ja ću sačuvati Terzu, a poslati Sofiju - rekao je Đedović.

Na red je došao da nominuje i Sofijin najbolji drug Danilo Dačo Virijević.

- Ja se sećam svoje prve nominacije koje sam imao, rekao sam da ih podržavam i da njihova veza ima budućnost, tu sam kardinalno pogrešio. Meni je Sofija jedina bitna osoba ovde i niko drugi. Sofija je ovde moj prijatelj, branila me je u svim situacijama. Jeste da nisam bio tu kada je tebi bilo najteže, ali veruj mi, i meni je bilo teško. Nas troje smo prošli te najgore dane ovde, sećam se kada je došla Milica, jeste mi bilo teško. Milica je prolazila ljutito, mislim da je bila emisija kod Milana, rekla je da sam ja monstrum tri jer sam ja podržavao njihovu vezu. Tata je demantovao sve što je rekla Milica, možda je Milica htela da se sprda sa mnom. Tata mi je rekao da nije istina što je Milica rekla, da je Sofija dolazila u hotel sa drugaricom nekom, rekao je da imam prava da se družim s kim želim, jeste rekao da ne podržava Sofijine stvari koje radi ovde. Hteo sam da ti kažem da nema potrebe da ćutiš ljudima ovde, rekli smo da ćemo se osvetiti onima koji su je vređali, svako će dobiti ono što je zaslužio što je vređao od mene. Mislim da je Aneli ljubomorna na neke parove, malo je nervoznija...Što se tiče Terze, hteo sam da kažem da stojim pri svemu onome što sam rekao prošli put. Uvredio me je pre neki dan i rekao mi je da će da me vređa svaki dan, izvinio se posle toga. On je utorkom polu čovek, polu izvini, rekao sam da prihvatam, ali ne znači da prihvatam. Naravno, poslaću Terzu, ostavljam Sofiju - rekao je Dača.

Naredna je reč dobila Dragana Stojančević.

- Terza je jedna od mojih dražih osoba u kući, nema nikakvih emocija o kojima oni pričaju. Mi se družimo, prija mi njegovo društvo. Dobar je za sebe, za druge jako loš. Mislim da je labilan i porodičan, sviđa mi se što ne odustaje od toga da će biti dobar otac. Ja ne vidim emocije između njega i Sofije. Mi se nismo razdvojili, doručkovali smo jutros zajedno što znači da me nije zaboravio. Mi provodimo u toku dana vreme zajedno - rekla je Dragana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Mislim da od vas nema ništa, meni je Terza pričao dok smo šetali, on je neko ko je evaluirao kroz sezone. Oboje ste mi u ovoj igri, sa mnogo manje udara sa strane, plivate u ovome do ja*a, a oboje ćete imati krivicu zbog svega što se desilo. Zanimljivo mi je ovo što je Aleksandra pomenula, ovo kada sam se našalio sa Terzom u Odabranima i video sam Terzinu reakciju. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Ivan.

Luka Vujović bez dlake na jeziku sasuo je Sofiji i Terzi svoje mišljenje u lice.

- Pričao si mi puno o svom životu, jako cenim što si bio u preko deset fudbalskih timova. Mislim da Milica tek sad prolazi kroz težak period jer kada zagrli svoje dete kune dan kada te upoznala. Ja poznajem dosta samohranih majki kao i svako. Itekako sam siguran da će doći do susreta između tebe i Milice, ali da te ceo svet osuđuje ja ću te uvek podržati. Za mene si najiskreniji momak kog sam upoznao. Jeste da ti ne treba sada sa Sofijom neki blizak odnos, ne treba ti ni sa kim. Neka te povezuju, imaš pravo u rijalitiju si. Bio si prva tema i ostaćeš jer niko drugi ne može da uradi ništa gore od onog što si ti uradio. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč, odmah nakon Luke Vujovića, Mateji Matijeviću.

- Što se tiče Sofije, ti si mi najveći paradoks u kući, u kom smislu?! Da nema ovog postupka u kom si saučesnik, on je 80 odsto kriv, ti 20, možda imaš manji procenat krivice. Da nema toga, ti bi bila u mojoj glavi i o tebi bih pričao mnogo lepe stvari. Lepo si vaspitana devojka, imaš lepo držanje, fina si u komunikaciji sa ljudima, nisam te čuo da nešto preterano psuješ. Taj postupak je paradoksalan tvom biću i najgori je postupak za jednu ženu. Smatram da si neko ko ima isplanirana tri koraka unapred, stojim iza toga što sam govorio da si negde i ti bila toliko ponešena tim rijalitijem, mislim da si želela priču i bitnost i da si bila spremna da pregaziš preko svih stvari. Tebi cilj opravdava sredstvo, to ti je životna parola. Ti u nekim trenucima ne možeš očima da gledaš, ali kada se desi, na primer, da kada pošalješ Draganu, a ostaviš njega, tu ti dobijaš poene. Makevelista si, oni često idu i na svoju štetu, da bi nešto postigli - dodao je Mateja.

Naredna je reč dobila Teodora Delić.

- Terza ti si odvratan gad, ružna ti je igra, ružan si. Sofija jednom sam ti rekla: ''U moru ovih svetica, moraš biti ozbiljna grešnica''. Šalim se naravno. Terza znaš moje mišljenje o tebi da se ne ponavljam. Sofija ono što si mi rekla: ''Kurvet*no'', ja to ne uzimam za ozbiljno obzirom da mi je to rekao i dečko i njegova drugarica. Terza i ja ćemo se družiti. Sofija ne mislim da si ti što sam ti rekla u tom trenutku. Moram da promenim mišljenje što se tiče toga da se nećeš pomiriti. Smatram da ovde postoje i dalje neke varnice, ja vas podržavam kao i uvek - rekla je Teodora.

Ivana Šopić dala je reč Danijelu Dujkoviću Munjezu.

- Ne menjam mišljenja kao pojedinci, kako sam mislio najbolje na svetu Terzi, tako i dalje mislim. Imao je najgore postupke, svoj krst sam nosi, neću ja da ga osuđujem. Ostavilo mi je utisak da je rekao jako pijan: "Comara volim te", to nikada nisam čuo za Sofiju da je rekao. Nismo pričali o tome, čudno mi je to, biću odan ovog puta, pošto mi se to u jednu ruku nije svidelo, jer ispada smešan, a ima simpatije prema Milici. Da su Sofija i Milica tu, on bi uvek izabrao Milicu. Ne piju mi vodu priče da je zaljubljen u Sofiju, da su napolju, ne bi joj se javio nikada. Smatram da ide u pogrešnom pravcu time što je spustio loptu, tj. u ovoj komunikaciji koja ide ka nekoj vezi...Složiću se s tim da nema nazad, Milica kada je izašla rekla je: "Ispratiću šta ćeš da radiš ovde". Ne može da se zaboravi činjenica koliko su se voleli ovde, imaju zajedničko dete koje će ih vezivati ceo život. Danas sam mu skrenuo pažnju da ne treba da daje na značaju nekim devojkama, jer svi jedva čekaju da ga dočekaju na penal...Što se tiče Sofije, ja sam te jednom uvredio, krivo mi je, bio sam besan. Malo pre je Mateja rekao za tu igru, video sam da si okej lik. Ako radiš nešto s namerom, vaša je sramota. Stvarno sam bio iznenađen da neke stvari nisam video, možda je Terza trebao meni da pokaže ili da mi kaže, šapne ili namigne, stvarno nije. Ništa nisam znao da se dešava između njih, video sam na snimku i neku emociju. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu, naravno - rekao je Munjez.

Tokom nominacije Sanje Grujić došlo je du sukoba u koji se umešao i Marko Stefanović, a radilo se o aferi Švajcarska.

- Meni je strašno da se povezujem sa Sofijom jer ona nije radila koktele nego je bila striptizeta - rekla je Sanja.

- Ti si Sofija promenila mnogo stavova ovde. Ti si jedna folirant i lažovčina. Za mene si gora od Terze jer si ušla sa predomišljajem u ovo, za mene si gora - rekao je Marko.

- Iznervirao sam se, slušam, možda bih trebao češće da iznosim mišljenje, jer tako slušam, pa eksplodiram. Svi ovde vičemo, ja vičem i izgledam strašnije, ali vam pričam...Sofija i Terza su za mene uradili najstrašniju stvar ovde, Terza imao si trudnu verenicu kod kuće, znao si to, ona se pravi da nije znala, znala je. U tebi je videla najjaču priču, rekao si da si ovde raskinuo s njom zbog njenih laži. Da te nije lagala i da je pokazala neku iskrenu emociju, mislim da bi sa njom nastavio i posle Miličinog izlaska. Sve je njoj ovde igra, više je osuđujem zbog tog predumišljaja. Napao sam te zbog toga što si uradila ovo s Terzom i komentarisao sam vaša dela. Mislim da je Sofija lažov, da je kvarna i da je folirant. Za mene si gora u ovoj situaciji. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Marko.

Naredni je reč dobio Lepi Mića.

- Sve ono što se tvrdilo ovde o njihovom odnosu, izolacija je potvrdila. Tvrdili su da neće pričati, ali je biloo svega očigledno. Terza je šampion ove Elite, on u jednom momentu na žurki kaže na mikrofon: ''Volim Milicu'', sat vremena posle toga grli Sofiju i plače sa njom, a onda ode da grli crnog labuda. Čovek ima tri emocije u jednom danu. Dragana i ti nemate pojma šta radite. Koja je poenta vašeg druženja?! Ja ti ovde ne pričam šlagere kao ostali, ti si taj dan uradio tri stvari koje nisu logične. Nameću Sofiji da je namerno uradila ovo sa Terzom, pa ako je ona imala to u malom mozgu, ona je za ozbiljnu ludnicu. Moram reći da je još luđi onaj koji pomisli da je to mogla da uradi. Ja ne govorim stvari iz mržnje, ja govorim moje mišljenje. Ako si odlučio da imaš dobar odnos sa Milicom zbog deteta, onda nikakav dodir ne treba da postoji sa devojkama. Kakva Dragana?! Koja crna Dragana? - upitao je Mića.

Slađa Lazić jedva je dočekala svoju nominaciju da žestoko oplete po Sofiji.

- Pozdrav za Milicu, Comaru, pošto je ona rekla da sam ispala dupljak kada sam podržavala ovaj odnos, evo ovi što su tvoji drugari, podržavaju. Ne podržavam ovaj odnos, masakrirali ste trudnu ženu, koja je sve gledala i koja gleda sada ovo pomirenje. Evo, Terzi je to smešno. Poslali ste je opet verovatno na lekove, mogu da pomislim da je to tako, pošto je rekla da ne želi da vidi njihov pogled. Što se tiče Sofije, ona je najgora osoba u kući. Mislim da je sebična, arogantna, bezobrazna, mislim da je sponzoruša, prava je za starletu, ne postoji nešto što ona ne bi ovde uradila da opravda svoj boravak u rijalitiju. Prvi put si ovde, bićeš još dugo, nisi ti nimalo jedinstvena, ti si klasična ku*avela koja se vucara sa oženjenim muškarcima. Dobra je riba za šahtu, ne za jahtu. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Poršelina.

Naredna je reč dobila Ivanija Bajić.

- Ružan muškarac, sa velikim stomakom, ali čim su se ovakve dve ribetine zalepile za tebe znači da imaš nešto u sebi. Harizmatičan si, gde god ti dođeš, tu su svi nasmejani. Više si za društvo, nego za cure. Mislim da nisi trebao da potenciraš da se iznose prljavštine o Milici. Poslaću tebe, ostaviću Sofiju - rekla je Ivanija.

Za sam kraj nominovala je Ena Čolić.

- Plava Kloi Bratz lutka. Mislim da si od Milicinog odlaska mnogo bolja, ranije si mi bila uvek top. Peja mi zamera što kažem: ''Moja rijaliti drugarica''. Ja volim da provodim vreme sa tobom, jako si mi draga. U svakom slučaju, razmišljala sam koga da pošaljem i teško mi je palo. Poslaću Sofiju u izolaciju, zato što će ti više odgovarati društvo koje ćeš tamo imati nego njemu - rekla je Ena.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da će u izolaciju ići Sofija Janićijević, koja se obratila cimerima.

- Ove nominacije su mi bile super, čula sam mišljenje pravo ovih ljudi. Dopala mi se Anđelina nominacija, čula sam direktno da i ona ne misli da sam htela da radim nešto iza leđa - rekla je Sofija.

Od odabranih nominovani su Đole Kralj, Jordanka Denčić i Milena Kačavenda, a od publike Lule Bahanalija.

