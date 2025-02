Car prvi put o Maji Marinković nakon skandala: Obelodanio sve detalje njihovog odnosa, pa priznao da li su posle svega i dalje u kontaktu! (VIDEO)

Filip progovorio o haosu koji je nastao kad su isplivale zajedničke slike sa Majom Marinković!

Voditelj Jovan Ilić ove nedelje u emisiju "Rijaliti rešetanje" ugoasio je bivšeg učsnika "Zadruge" Filipa Cara. Joca ga je posetio u Crikvenici i njih dvoje su razgovarali o svim aktuelnim dešavanjima.

On je progovorio o odnosu sa Majom Marinković i haosu koji se desio kad je obelodanila njihove zajedničke fotografije.

- Trajala je moja i njega saga skoro pet godina, u rijalitiju i van njega. Mislim da mi bivši učesnici kad izađemo treba jedni drugi da izbegavamo jer kakvi su nam odnosu unutra, takvi su i napolju, ako ne i gori - rekao je on.

- Koliko ste se viđali i kako ste stupili u kontakt? - pitao je Joca.

- Viđali smo se dosta i česti, nisu to baš neke lepe okolnosti, ni lepe stvari. Ne bih previše pričao o tome. Žene pričaju kad njima odgovara, a mi kad kažemo... Dosta puta sam prećutao na optužbe, ali nekad ti bude dosta nekih stvari. Doživeo sam od nje neke ružne stvari i neprijatnosti. Čovek kad sve to završi kriviš samog sebe. Kao što se sad preseklo moglo je i ranije. Vidim da nakon toga što sam ušao u svađe sa njom po mrežama da se povukla i da me nije komentarisala. Ne mogu da lažem, više me ne uznemirava. Nismo se videli, ima dosta vremena. Otkako je izbio taj skandal, možda 10 dana pre toga. Kad se ohladi čovek bude ti glupo i neprijatno. Bio sam spreman da idem do kraja, ali se ona tad povukla. Možda je u naletu mog besa bila razumnija da digne ručnu, više me nije spominjala i proganjala, pa sam samim tim i ja prestao to da radim - pričao je Filip.

Autor: A. Nikolić