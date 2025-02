Britak jezik Filip Cara: Dao sud o gorućim temama iz Bele kuće, a evo kojoj devojci je dodelio titulu NAJBOLJE RIBE ELITE 8! (VIDEO)

Njegov sud su mnogi čekali da čuju!

Voditelj Jovan Ilić ove nedelje u emisiju "Rijaliti rešetanje" ugoasio je bivšeg učsnika "Zadruge" Filipa Cara. Joca ga je posetio u Crikvenici i njih dvoje su razgovarali o svim aktuelnim dešavanjima.

Filip je dao svoj sud o aktuelnim učesnicama "Elite", a mnoge od njih ga često pozdravljaju iz Bele kuće, kao što su Ena Čolić i Aneli Ahmić.

- Za Enu su mi slali ljudi, ne poznajem je i nikad je nisam video. Kako je bila svađa Maje i mene, a njih dve nisu dobre, pa mi kažu da okačim na Instagram. Dečije fore. Devojku ne poznajem, pozdrav i za nju - rekao je Car, pa se dotakao Aneli;

- Bili smo korektni, igrali mečeve na TikTok-u, nismo se videli. Simpatična je, imam okej mišljenje. Ne znam kakvo joj je učešće, ali imam korektno mišljenje.

- Koja ti je najsimpatičnija? - pitao je Joca novinar.

- Sve su to prelepe devojke. U ovoj sezoni imas Anđeli, Aneli, Sofiju, Enu sve lepo izgledaju, zgodne su. Valjda nema muškaraca koji bi sa njima. Ja bih unutra samo napravio sebi i drugima glupost. Gledam za druge, kako Aneli nije našla momka i da su neke veze jake - pričao je Car.

- Kako ti se čine Anđela Gastoz? - upitao je voditelj.

- Nekako mi ne idu jedno uz drugo, okej su mi posebno. Nisu mi par, ne idu jednp uz drugo. Možda se varam. Njihova veza je zanimljiva. Sofiju su tamo osuđivali, a ona se zaljubila, nije ona ostavila trudnu ženu. Ljubav je jača od bilo čega. Desile su se i meni tamo zabranjene emocije i znam koliko je teško biti racionalan i ne boriti se za nešto što ti želiš - rekao je Filip.

- Da li si video da je Munjez postao otac? Da li si čestitao Matoroj? - pitao je Jovan Ilić.

- Nisam čestitao, izjavio sam joj saučešće za majku. Čujemo se povremeno u okej smo odnosima. Matora je u vezi sa tom devojkom i onda će biti bolja od svih momaka. Ja sam Matoru uvek gledao kao druga, ona je dobar lik i ona će tu da se potrudi više nego neko ko je biološki otac. Ne treba nikog osuđivati, to je najlakše. Ja sam osuđivao, pa šta se meni sve desilo - pričao je Filip.

- Božo i njegovo učešće? - pitao je voditelj.

- On je hit, ja sam njega video na TikTok-u, pa su me momci sa kojima sam dobar upoznali sa njim. Njemu je života želja bila da ode u rijaliti. Znam da su to vrata koja mogu stvarno da ti promene život. Meni je on otkriće rijalitija. Jedva čekam da izađe, pozvaču ga kod mene u grad da dođe. Javilo mi se dosta ljudi sa idejama i da mu pomognu, budu podrška, imaju posao za njega - pričao je Car.

- Najbolja riba u Eliti 8 je? - pitao je Joca.

- Nisam dobro promatrao, ali Sofiju kad sam video pre neki dan... Nije moj tip, ali... I Aneli mi je. Izabraću Sofiju - odgovorio je Car.

Autor: A. Nikolić