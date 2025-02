OVO JE SESTRA KIJE KOCKAR: Ne voli da se eksponira javno, a nedavno su isplivali detalji njihovog odnosa... (FOTO)

Mnogi iz njenog okruženja su takođe poznati javnosti, dok smo njenu sestru Danijelu Pešić samo jednom imali prilike da vidimo.

Kija Kockar, pevačica i pobednica prve sezone "Zadruge", još od učešća u rijalitiju u žiži je interesovanja javnosti, a o njenom privatnom životu mnogo toga se zna. Mnogi iz njenog okruženja su takođe poznati javnosti, dok smo njenu sestru Danijelu Pešić samo jednom imali prilike da vidimo.Pre četiri godine Danijela je gostovala u jednoj emisiji Zadruge, te je tad pričala koliko je vezana za Kristinu.

- Jako sam bliska sa njom. Znam Kristinu od kad se rodila. Imala je dve godine, bila je mala devojčica, kad mi je na svadbi igrala. Dosta smo vezane, znam kakva je. Kad voli, voli iskreno - rekla je tad Danijela.

Podsetimo, otkrila je nedavno da bi volela da se ostvari u ulozi majke, ali ne odmah.

- Ja bih tako u 52. godini, kao Sanja Maletić, da dobijem dete, isto tako. Smatram da je čovek ostvaren kada je srećan, a moraš da budeš sam sa sobom srećan - rekla je Kija nedavno.

- Ja imam samo 35 godina, mogla sam da imam petoro dece, nemam taj osećaj. Uhvati me nekada na dva, tri dana, onda me pusti, tako da očigledno nije vreme za to još uvek. Usvojila bih dete, čak i da imam svoje, usvojila bih - dodala je ona za "Premijeru, vikend specijal".

Kija je, inače, jednom prilikom za "Blic" rekla da joj je velika želja da živi "preko".

- Ja sam skromna devojka i ne trošim na gluposti. Za nekoliko godina želim da se odselim u inostranstvo, kao što sam ceo život želela - rekla je tad Kockareva.

