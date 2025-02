Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Stefana Miloševića Pande i Anastasije Buđić bila je doktorka Nada Macura, koja je komentarisala aktuelne teme iz Bele kuće.

Kako vam se dopasa učešće Aleksandre Nikolić?

- Aleksandra je veoma lepa, ima neobično lice. Što se tiče Milovana, smatram da je on sa sobom doneo neku dinamiku, te se ona u rijalitiju probudila. Izneo je neke stvari koje sigurno nisu prijatne za čuti. Svi mi u životu imamo neke promašaje. Niko od nas nije čist kao suza, svako ima neku svoju priču.

Kakvo mišljenje imate o Milovanu Miniću?

- On je došao do šanse da bude u rijalitiju, koju je iskoristo. On to radi na način, koji i nije tako lep, time što o njoj govori brojne ne tako lepe stvari. On želi da povrati Aleksandru. Meni se makar tako čini. Što se tiče Aleksandrinog odnosa sa Ivanom, smatram da tu nema nikakvih emocija s njene strane. On je bio sa Jelenom, mislim da je mogla da se postavi drugačije prema njemu, to je bar moje mišljenje. Nije korektna. Ima i on svoje mane, pominje njegovu bivšu ženu, ne dopada mi se to, jer to ne čini na dobar način, već u lošem kontekstu. Često se sad priča o Aleksandrinim emocijama prema Kariću, ali smatram da od toga nema ništa. Možda ona pokuša da ga zavede svojim mačkastim očima, ali ne znam da li će joj to poći za rukom, jer je ipak Karić ima neki drugi tip devojaka.

Autor: S.Z.