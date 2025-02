Ljubomorni su na nas: Anđela nikad iskrenija o Gastozu, zamerila mu jednu stvar, pa pomenula Ivana Marinkovića (VIDEO)

Imala šta da kaže!

Voditeljka Ivana Šopić je u Šiša baru ugostila Anđelu Đuričić. Kako je ove nedelje u Eliti bila nedelja ljubavi, Anđela će govoriti o svom odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Što se tiče situacije kada me je odgurnuo, ja sam rekla to za stolim, prihvatila sam izvini jer sam videla da je to iskreno. Ljudi jesu na klipu videli samo tu situaciju i oni imaju pravo da komentarišu sve te postupke. Ja neću pravdati ni sebe, ni njega, jeste on meni zamerio što sam ga ugrizla, ima tu i mene i njega, on je refleksno reagovao, što je i normalno. Ljudi jesu rekli kako je to delovalo, ali ja znam kako je bilo i kako je nama u vezi - rekla je Anđela pa je prokomentarisala Gastoza i njegovo slaganje sa Ivanom Marinkovićem na Nominacijama:

- On nije hteo da razgovara sa mnom nakon tog snimka, on je rekao da će sutradan meni prići, i to na Nominacijama, on dolazi dok je u svađi sa mnom, slaže se sa Ivanom koji je grubo rečeno meni neprijatelj. On će sigruno dobiti tužbu za sve što je rekao. Moram da kažem da sam ja bila u šoku zbgo svega što je on rekao, jeste da on ume da bude sarkastiča i ironičan, ali u rečenici da da on treba da menja devojku, a meni to nije bilo jasno jer on i ja nismo imali situaciju ni za šta, nego da je on imao problem, ne znam zbog čega - rekla je Anđela.

- To veče su komentarisali Mateja i Stefan i to je njihov lični momenta, a pored toga, deluje da se Stefan i on na neki način prepucavaju preko toga. Ljudi vide Gastoza kao najveću konkurecniju i najviše su se obradovali ove nedelje kada su ga videli na negativnim anketama, i naša veza je njima trn u oku. Mi nemamo probleme, a ljudi to negativno komentarišu - rekla je Anđela.

Autor: N.B.