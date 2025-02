BUDI BOG S NAMA: Đedović zgrožen Aleksandrinim promiskuitetnim ponašanjem, ogorčen na njen odnos sa Ivanom: OVO NEMA NI U KARDAŠIJAN PORODICI! (VIDEO)

Šok!

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić bio je Marko Đedović je komentarisao najaktuelnije teme u Beloj kući.

- Šta se dešava s tom famoznom pilulu za dan posle, koju je Aleksandra popila? - upitala je Ivana.

- Video sam da se Ivan nešto uzvrpoljio kod ograde. Čuo sam da je šaputao sa Aleksandrom, razglabali su o toj piluli za dan posle. On je navodno tražio vitamin C, ali to je bio paravan, kako mi ne bi znali o čemu se radi. Čim sam video da joj je krišom stavio tabletu u džep, već mi je bilo jasno. Luka i Terza su bili tu sa kojima sam pričao o tome, a Milovan je našao u đubretu tu kutiju - rekao Đedović.

Što je želeo toliko da ona popije tu pilulu? - upitala je Ivana.

- To je pokazatelj ko je i šta je on. Eto gde ide njegtova inteligencija. Aleksandra koja je priznala pre neki dan da je zaljubljena u Karića, ponovo je uspela da ga vrati. On koji sve na to pristaje. Po svemu sudeći, Aleksandri potreban se*sualni odnos, ili makar pomagalo. Ona je želela da unese vi*rator u rijaliti. To je najveći problem. Budi Bog s nama. Da je ostala trudna, tačno bi na babine dolazile Miljana i Goca Tržan. Ovo nema ni u Kardašijan porodici - kazao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.