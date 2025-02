Spreman!

Milovan Minić je naredni gosti Ivane Šopić u Šiša baru. On je na samom početku razgovora otkrio da je našao kutiju od pilula za dan posle koje je popila Aleksandra Nikolić.

- Ja sam šetao po kući i Đedović mi je otkrio da je video da Marinković uzima neku tabletu i posumnjao je u nešto, on je potom video da je Mariković dao Aleksandri tu tabletu. Ja sam nakon toga saznao da je Marinković bacao smeće i ja sam našao u smeću kutiju od tablete, kao što vidite ona je to popula. Oni su imali juče akiciju i eto šta se desilo. Njih dvoje nisu u vezi, jedno drugom su svašta rekli, ali eto ja sam bio u pravu, ja nju znam u dušu. Meni samo nije jasno da žena koja ima sud za starateljstvo radi te stvari - rekao je Milovan pa je dodao:

- Meni su podjednako oboje krivi, ali ona da ima dete sa čovekom koji je drugo dete napravio pijan u kupatilu. Meni da je neko dao sto evra za ovo, ja bih ostao u šoku. Iskreno on mene ne zanima, ali mi je bitno da ona bude uhvaćena u laži jer sve ono što pričam je istina.

- Ja sam mom advokatu ostavio otvorene ruke za sve, pogotovo za sve laži koje se pričaju. Moram da kažem da one reči o mojoj tašti su sramne, ja sam o toj ženi vodio računa, jer je ozbiljno bolesna, ima Alchajmera, i ja i moja žena smo vodili računa o njoj. - dodao je Milovan pa je dodao:

- ja ću kada izađem da dam sve od sebe za svoju ženu i dete, ja živim za njih, i boriću se, bez obzira da li ćemo biti zajedno.

Milovan se osvrnuo i na odnos Terze i Sofije:

- Meni je to sve, uh ne znam, kada nešto nećeš ti sa tom osobom ne razgovaraš, sve mi je tu kontradiktorno. Ja verujem da je on izazvao Milenu na onim nominacijama da kaže ono što je rekla, da bi se on oprao.

Autor: N.B.