Navija za njihovu ljubav: Ena okrila da se sa Pejom u vezi ponaša kao dete, pa dala svoj sud o odnosu Luke i Aneli (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić je razgovarala sa Enom Čolić u Šiša baru. Ena je govorila o svom ljubavnom odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom:

- Moja i Pejina nedelja ljubavi je bila klasična. Maločas je bila igrica gde je Luka rekao da misli da Peja mene više voli, a Peja kaže da ja imam veće emocije. - rekla je Ena, pa se osvrnula na sukob koji je Ena imala sa Munjezom:

- Prijalo mi je to što mi je Peja zabranio da komuniciram sa Munjezom, meni je to super, ali smatram da on treba nekada da zapuši usta ljudima u nekim momentima. On treba da odreaguje kao moj dečko koji će statit uz mene, i da me zaštiti na sve moguće načine.

Ena je potom rekla otkrila kako gleda na odnos Sofije i Terze:

- To kod njih je borba ega, ali mi je okej da komuniciraju, mada nisam za taj odnos. On je sav teret prebacio na nju - rekla je Ena pa se osvrnula na sukob Ene i Peje:

- Mene je to sedenje sa Mrvicom smeta, on neće da sedi sa mnom, a sedi sa njom sa kojom se ljubio. On je trebao da sedne kraj mene i njemu to niko ne prebacuje a meni se sve prebacuje - reka je Ena pa je dodala:

- Vide ljudi da se mi volimo, ali mi je krivo što ja kao zrela žena imam sa njim taj dečiji odnos, kod nas se sve menja u par sati.

Čolićeva je nakon toga otkrila da li bi podržala Luku da uđe u vezu sa Aneli:

- Iskreno da, to bi bilo dobro za mene jer bi bilo manje uvreda upućenih ka njoj, a volela bih da je Luka reši, ona ne bi uspela da povredi Luku, šta god da se dešava, ona je teška osoba, a meni bi ta veza donela dobro. - dodala je Ena pa se osvrnula na Ivana Marinkovića:

- On više voli Jelenu, a Aleksandra se ukanalila sa Ivanom i iskrenija je u tom odnosu.

Autor: N.B.