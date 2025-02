Sada je sve jasno: Karić otkrio zbog čega je Gastozu trn u oku, u sve umešana Anđela (VIDEO)

Progovorio o svemu!

Stefan Karić je naredni razgovarao sa voditeljkom Ivanom Šopić, a on je na samom početku razgovora komentarisao Aleksandru Nikolić:

- Ja ne znam da li joj dolazim u snove, a to je sve neka podsvest, a da je to obostrano, ona sebe opravdava time, sa moje strane nije mogla da oseti ništa. Ja sam zaštitniči stao nju da odbranim par puta, a dva dana nakon priznanja je popila pilulu za dan posle - rekao je Stefan pa je dodao:

- Meni je Ivan neiskren rijaliti učessnik već deset godina, a on sve što radi sa njim radi iz sujete, ljubomore, želi da je ponizi na neki način. On je iskoristio svojih deset minuta svoje potencije jer ćuli smo da ima probleme. Ne verujem ja da je Milovanu ovo smešno.

- Moram da kažem da je Gastoz namerno pomenuo Aleksandru i to što smo se upoznali pre, on na taj način pokušava mene da potkači jer ja uvek komentarišem njega i Anđelu, on pokuašva da ja budem kvarić jer oni imaju te loše postupke. On i ja pokušavamo jedno drugog da ponizimo, e sada ko je kvarić ko nije nje znam. - rekao je Karić pa je otkrio da li Gastoz njega gleda kao konkurenta:

- Ne vidi on mene kao pretnju za plasma, ali me gleda kao pretnju zbog Anđele. Anđela i ja se znamo i ovde smo svašta prošli, a ona njemu nije bila na početku interesna sfera.

Autor: N.B.