Istina isplivala na videlo: Ivan priznao da je Aleksandra popila pilulu za DAN POSLE, Jelena šutnula Uroša, a ovaj učesnik zauvek je napustio Elitu!

Preokret!

Odabrani učesnici rešili su da se razonode, te su napravili igricu koja je imala za cilj da odgonetne mnoga pitanja, koja su nasumično dobijali izvlačenjem ceduljica. Aleksandra je dobila pitanje o vijagri, a ona je otkrila da bi je dala Ivanu Marinkoviću.

Odabrani učesnici su nastavili sa igricom, koja je imala za cilj da odgonetne pitanja, na koja su učesnici najviše želeli da čuju odgovor. Luka Vujović istakao je da je Aleksandra Nikolić neiskrena učesnica.

Slađa Poršelina Lazić i Aneli Ahmić žestoko su zaratile, te su potegle brojne teme zbog kojih su okončale svoje prijateljstvo. Slađa je iskoristila još jednom priliku da potkači Aneli zbog Filipa Cara i otkrije da joj se on sviđao letos.

Odabrani su nastavili sa svojom igricom, a Jelena Ilić iskoristila je ovu priliku da odjavi Uroša Rajačića i da mu do znanja da ga više ne čeka. Jelena je priznala da nije sigurna u njega obzirom da je napolju i da nema uvid u to šta on radi.

U nastavku igrice, Ivan Marinković je naredni pročitao pitanja koja su nasumično izvlačili. On je ovu priliku iskoristio da potkači Teodoru Delić i Nenada Macanovića Bebicu tako što je istakao da je njihova veza psihopatska.

Nenad Merinković Gastoz i Anđela Đuričić uživali su na kauču, te im nije smetalo što naočigled svih razmenjuju nežnosti i uživaju u svojoj ljubavi. Podsetimo, ovaj par imao je brojne turbulencije tokom nedelje koja se privela kraju, a da je sada sve u najboljem redu, dovoljno govori to što im osmeh ne silazi s lica.

Ivan Marinković i Aleksandra Nikolić razgovarali su o svom odnosu, te je on rešio da postavi stvari na svoje mesto. Ivan je tražio od Aleksandre da ozvaniči njihovu vezu i da svima prizna da su sada zajedno.

Protekle noći održana je emisija ''Izbacivanje'', a Ivana Šopić odvela je učesnike u diskoteku kako bi odigrali igricu i pokušali da dupliraju svoje glasove kako bi ostali u Eliti. U igrici je pobedila Sofija i njoj su duplirani glasovi, a Lule Bahanalija napustio je Elitu.

Na ''Mićinoj Igri istine'' otkriveno je da je Aleksandra Nikolić popila tabletu za dan posle, a Ivan Marinković priznao je da su on i Aleksandra bili intimni, kao i da je popila tabletu.

Aleksandra Nikolić žestoko je ponizila Ivana Marinkovića kada se opet ogradila od njega i priznala da li ima emocije prema Stefanu Kariću.

Autor: N.P.