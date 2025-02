Veče iskrenosti!

Anđela Đuričić bila je prva sagovornice voditeljke Ivane Šopić, a ona je tom prilikom progovorila o svojoj ljubavi sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Anđela je priznala da su ukućani ljubomorni na njih dvoje i da pokušavaju da im pokvare vezu, ali da je najviše povredilo kada se Gastoz složio sa Ivanom Marinkovićem i ponizio nju.

Odmah posle Anđele Đuričić došao je i Nenad Marinković Gastoz kako bi on progovorio o svojim osećanjima. Gastoz je istakao da mu je Anđela sve u kući i da ga jedino ona zanima, dok ga za druge stvari boli uvo. Gastoz je otkrio da mu je krivo što ne može i Anđela isto tako da funkcioniše, ali da ne može da utiče na nju.

Naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić bio je Marko Đedović je komentarisao najaktuelnije teme u Beloj kući. Marko Đedović otkrio je sve detalje o piluli za dan posle koju je Aleksandra Nikolić popila, te je i odao Milovana da je rovario po kanti kako bi je pronašao.

Milovan Minić naredni je stigao u Šiša Bar, a on je voditeljki Ivani Šopić otkrio da je rovario po kanti za đubre kako bi našao pilulu koja je Aleksandra Nikolić kako bi sprečila da dođe do trudnoće. Milovan je istakao da je to uradio kako bi dokazao koliki je Aleksandra folirant i da sve laže, dok on govori istinu.

Alekasndra Nikolić otkrila je voditeljki Ivani Šopić da joj je haos u glavi i da jedan dan obožava Ivana Marinkovića, dok već drugi dan ne može da ga gleda očima. Aleksandra je istakla i da je sanjala venčanje sa Stefanom Karićem kao i njihovu decu.

Borislav Terzić Terza bio je naredni sagovornik voditeljke Ivane Šopić kada je i otkrio da mu je drago što je sa Sofijom Janićijević porazgovarao o svemu, kao i da mu nije bilo lako zbog svega što se dešavalo mesecima unazad. Terza je istakao i da ipak ne oseća ništa prema Sofiji.

Ivan Marinković je naredni koji je stigao u Šiša bar kako bi otvorio dušu o svom odnosu sa Aleksandrom Nikolić ali i to što je sanjala Stefana Karića. Ivan je otkrio da ne vidi Aleksandrine emocije prema Stefanu Kariću, kao i da bi on bio sa njom nakon Elite.

Naredna sagovornica voditeljke Ivane Šopić u Šiša baru bila je Jelena Ilić. Jelena je javno odjavila Uroša Rajačića jer ne može da zna šta on radi napolju i da li joj je veran, zbog čega je završila u suzama.

Ena Čolić naredna je porazgovarala sa voditeljkom Ivanom Šopić kada je i priznala koliko voli Jovana Pejića Peju i da se u njihovoj vezi ponaša kao malo dete, a potom se osvrnula i na odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić za koji tvrdi da bi bila odlična po nju jer bi Luka smirio Aneli Ahmić i ne bi više dolazilo do teških uvreda između njih dve.

Jovan Pejić Peja je naredni koji je stigao u Šiša bar kako bi otvorio dušu o svom odnosu sa Enom Čolić. Peja je istakao da je Ena za njega broj jedan i da je mnogo zavoleo, ali da ima i neke svoje loše osobine.

Stefan Karić naredni je porazgovarao sa Ivanom Šopić o aktuelnim temama u Beloj kući, a on je istakao da ne veruje da je Aleksandra Nikolić zaljubljena u njega već da joj je možda u podsvesti obzirom da je on branio od silnih napada. Takođe, Stefan se osvrnuo i na sukobe sa Gastozom za koje tvrdi da potiču od njegove ljubomore zbog Anđele.

Naredna gošća u Šiša baru bila je Ana Nikolić koja je komentarisala njenu vezu sa Stefanom Kordom. Ana je istakla da ona Kordu mnogo voli i da joj je stalo do njega, ali da nekad imaju sukobe zbog kojih joj ne bude dobro.

Poslednja sagovornica voditeljke Ivane Šopić bila je Sanja Grujić koja je i dalje tvrdila da ne poznaje Sofiju Janićijević kao i da je nervira zato što stalno menja priče. Sanja je progovorila takođe i o Anđelinoj prošlosti, za koju tvrdi da ne može da se uporedi sa njenom.

Autor: N.P.