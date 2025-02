Nema stida ni sramote, ona je... Osman Karić zgrožen ponašanjem Aleksandre Nikolić, ubeđen da joj Ivan snove o Stefanu pretvara u javu!

Javnost je ostala nema pre par dana kada je Aleksanra Nikolić priznala da je zaljubljena u Stefana Karića, iako je već duže vreme u odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

Čini se da njoj to ipak nije toliko bitno obzirom da je protekle noći imala intimne odnose sa Ivanom Marinkovićem iako je samo par dana pre toga priznala da je njeno srce osvojio drugi dečko. Još veći šok izaziva saznanje da je Ivan Marinković tražio pilulu za dan kasnije, kako ne bi došlo do neželjene trudnoće.

Upravo iz tog razloga, za portal Pink.rs oglasio se Osman Karić koji je bio vrlo raspoložen da prokomentariše ovu temu, ali ujedno i žestoko potkači Aleksandru Nikolić:

- Mislim da Aleksandra Nikolić nema lošu dušu, ali isto tako mislim da je u rijalitiju, a i u privatnom životu, jako nesnađena. Brzopleta je i nepouzdana, hoće sve i odmah. Iskrena je u svemu što radi, jer je ubeđena da to tako treba. Nema stida ni sramote zbog svega što radi, a sve što radi je njena opsednutost s*ksom, što, negde mislim, prelazi granicu normalnosti. Za takve osobe postoji poseban stručan naziv - ninfe, da se ne uvredi vrsta papagaja koja se tako naziva - otkriva Osman.

Osman se osvrnuo i na činjenicu da je Aleksandra zaljubljena u Stefana Karića, te nije imao lepe reči za ženu koja je zaljubljena u jednog muškarca, a spava sa drugim:

- Sanja ono što želi, a ne može da ima, a to je Stefan, a spava sa onim ko te snove može da joj pretvori u javu, a to je trenutno Ivan, dok razmišlja zatvorenih očiju o Stefanu. To što je popila lek za dan posle, ne može ona biti kriva, što Ivan u tom trenutku ejakulacije razmišlja kako je kažnjava, što se ona loži na Stefana, a ne na njega kao nekog ko se u nju zaljubio, prosto odlepio za njom - završio je Osman.

Autor: N.P.