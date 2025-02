Samo mu traži mane?!

U toku je ''Podela budžeta'' Nenada Marinkovića Gastoza, a on je naredni budžet dao Sanji Grujić i Marku Stefanoviću.

- Marko i Sanja, iskreno ste me izdali. Nisam očekivao to od vas. Marko mislim da je dobar momak, dok za Sanju to ne mislim. Mislim da je dobar komentator, ali da ima kompleks i da je kvarna. Nažalost, ja razumem Marka i on mora da brani Sanju, dva mala budžeta - rekao je Gastoz.

- Možeš da učiš od mene i ispuniš Anđeli želju da je braniš kao ja Sanju. Ja nisam šabančina da prihvatim poentu čokoladica - rekao je Marko.

- Sada si tek šabančina, to je gest za sve - rekao je Gastoz.

- Ne mogu da verujem da niko nije shvatio poentu čokoladice - rekao je Karić.

Naredni je budžet dobio Stefan Karić.

- E sada ćeš ti. Možeš da biraš koju ćeš čokoladicu da dobiješ. Stefan Karić četiri hiljade, ja uprkos svemu mislim da si dobar momak. Mislim da si zaštitnički nastrojen prema Anđeli i da zato ne želiš da veruješ da radim nešto dobro, već uvek misliš da sam fejk. Takođe, možda sam došao na tvoj teren i želiš da mi bude učešće što teže - rekao je Gastoz.

- Svaki put sam govorio realno svoje mišljenje, koliko sam komenatarisao tvoje greške, toliko sam i Anđeline. Ja ti se ne suprodstavljam nikada, ne znam zašto gledaš kao uvek da sam ti rivalitet - rekao je Karić.

- Ne znam zašto ti povezuješ čokoladicu sa nečim - rekao je Gastoz.

- Pa kako nema smisla? - upitao je Karić.

- Ne znam šta ti povezuješ - rekao je Gastoz.

- Mislim da si jako svestan šta radiš, niko ne može da kaže da si ti škrt i da si stipsa. Mislim da ako si ti dečko sa lepim manimirima i dobar, onda si trebao Keti da daš lepše reči. Mislim da si trebao na neki način da je ispoštuješ - rekao je Karić.

- Ja nisam verovao da sam toliko svestran da kad nekom kažem: ''Dobar dan'', vi okrenete kao da sam poubijao pola familije - rekao je Gastoz.

- Sve i da je tvoj prijatelj rekao: ''Je*aću svima mamu'', pa nije za tebe rekla. Da li je moguće da niko od vas poltročina ne može da ustane i kaže nešto, nego ja moram - rekao je Karić.

- Moje mišljenje je da je prema Ivanu bio blag - rekao je Uroš.

- Ja ne verujem da si se ti toliko uvredio jer sam hteo da te izbacim - rekao je Gastoz.

Autor: N.P.