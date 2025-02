On je svestan svega: Karić detaljo analizirao Gastozovu podelu, Anđela udružila snage sa Matejom i Lukom! (VIDEO)

Dali svoj sud!

Stefan Karić, Luka Vujović i Mateja Matijević sa Nenadom Marinkovićem Gastozom i Anđelom Đuričić komentarisali su njegovu današnju podelu budžeta.

- Gastoz zna da ima podršku koja mu nikad neće okrenuti leđa. On voli da pravi smicalice zbog ljudi. Kao što je Sofi pitao da li je sa Sofijom u budžet namerno ispred nas da se mi uhvatimo za to. On ne razmišlja da li su mu postupci dobri ili loši jer zna da ima podršku. On je svestan svega što uradi - govorio je Karić.

- Tebe da ne zanima ne bi neke stvari komentarisao - rekao je Gastoz.

- Ja moje stavove moram da pokažem - dodao je Karić.

- Znaš šta je za mene sve rekao. Rekao je da mi je Aneli preča, nisam sa njim pričao posle toga sedam minuta - pričao je Luka.

- Ti si meni nejasan, ali neću da te bušim - rekao je Gastoz.

- To što si se ti zaljubio opravdava tvoje stanje, a to što se ja nisam zaljubio opravdava mje stanje. On se zaljubio i treba da bude takav - govorio je Luka.

- Ja prihvatam da vi mislite da je njemu rijaliti veza sa mnom i njegovo učešće, ali ja sa njim provodim vreme - umešala se Anđela.

- Ja sam se 11. januara kladio sa jednom osobom, ta osoba je mislila da ćeš ti da pobediš, a ja Anđela. Mislim da će Anđela da pobedi, a ti bi pobedio da nisi ušao u vezu sa njom. Ti si spustio humor zarad veze, ali pokazao si da možeš da budeš šaljiv na svoj račun i da budeš Gastoz na kog smo navikli. Tebe je sputalo što si je u nekim naletima ponizio i hteo sebe da izdigneš, ali ne naravno - pričao je Luka.

- Ja volim pažnju i on je mene birao takvu. Ja sam njega prvi put ovde upoznala, nisam mu pesme poslušala i spot. Ja na početku sam ovde imala najstrašnije svađe i to sam ja - dodala je Anđela.

- On tebe na krkačama nosi na prvo mesto - rekao je Luka.

- Ja mislim da će Aneli da pobedi, a mislim da će on da bude drugi. Mislim za sebe da ću da budem treća - govorila je Anđela.

Autor: A. Nikolić