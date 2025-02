Mešaš se u tuđe veze i tu si uljez: Ena i Peja zajedničkim snagala žestoko udarili na Aneli. Karić servirao Gastozu paklenu osvetu! (VIDEO)

Koriste svaku priliku da ratuju sa njom!

Veliki šef zadaoje takmičarima "Elite" novi zadatak, a danas moraju da biraju dve osobe koje više neće boraviti u kući Odabranih.

- Prva osoba je Aneli koja se umešala u odnos Sandre i Luke i treba da ih puste da reše sami probleme. Drugo mesto Munja - rekao je Peja.

- Ja najviše volim Odabrane, ali prvi put da nemam ambicije da budem dole jer imam ljude sa kojima ne žeim da budem tamo. Prva osoba je Aneli, ona ume samo da se međa u tuđe veze i tu je uljez. Drugo mesto Ivan - govorila je Ena.

- Tamo liči sve na magacin od poklona koji su poslali fanovi. To je raskoš, ali ljubavi nema. Najsrećniji su oni koji spavaju sami. Ako gledam realno da li ste videli ljubavno odnos Sandre i Luke? To nema veze s mozgom. Mislim da moj prijatelj Mateja tamo ne pripada, on tamo samo spava i njega ću da izvučem iz te priče. Mislim da možda treba dati ljudima tamo šansu da smognu hrabrosrti i kažu ono što osećaju, pa mislim da je Sandra višak, a ja bih otvorio prostor Aneli i Luki - govorio je Lepi Mića.

- Ja da mogu sve bih izbacio jer ne vidim ljubav ni u jednom paru, ali ću da eleminišem dve osobe koje su mene htele da eleminišu. Neću uspeti kao što nisu ni oni, ali za mene su to Gastoz i Ivan Marinković - rekao je Karić.

Autor: A. Nikolić