Karambol u Eliti: Anđela zaratila sa NN očevima, Terza i Ivan je udruženim snagama urnisali! (VIDEO)

Veliki šef zadaoje takmičarima "Elite" novi zadatak, a danas moraju da biraju dve osobe koje više neće boraviti u kući Odabranih.

- Što se mene tiče ja bih izbacio Aneli i Mateju. Ja znam da Aneli ne oseća ništa prema Luki u ljubavnom smislu. Što se Mateje tiče osim prema sebi nema osećaj ni prema kome - govorio je Marko Đedović.

- Ja ću isto tako Mateju i navešću Munju - rekao je Stefanović.

- Ja ću Jelenu i Munju - dodala je Sanja.

- Ja bih Mateju iz razloga koje su svi rekli, a drugu bih Aneli - govorio je Baki.

- Ana i Mateja - rekao je Milovan.

- Staviću Munju, a kad bi on otišao Ana nema šta da traži - rekao je Mateja.

- Aneli i Mateja, svi su već naveli razloge - dodala je Sofija.

- Najveći uljez je definitivno Aneli i Milovan treba da napusti kuću - govorio je Milovan.

- Teodora i Bebica - rekao je Đole.

- Za mene su to Jelena jer nema Uroša i Sofija jer nije zaljubljena u Terzu - rekla je Slađa.

- Za mene su to ljudi sa kojima sam u konfliktu, a to su Ivan i Terza - dodala je Anđela.

- Prva osoba Anđela, nju stvarno ne mogu očima da gledam. Ja se ježim kad prolazim pored nje - pričao je Terza.

- Ne bi me naveo da nisam ja tebe jer si glup. Meni pamet nikad ne možete da oduzmete, ja sam imala glupe postupke. Jedan razgovor da obaviš sa mnom izvinio bi mi se. Ti odgovori na pitanje Milica ili Sofija? - govorila je Anđela.

- Anđelaa, kad budeš Ivana Šopić ja ću da ti odgovorim. Nemoj sad da se pomirim sa Sofijom i da budem prva tema pa sve da vas pogasim - rekao je Terza.

- Drago mi je da to čujem, preko bebe do prve teme i sad je to potvrdio - dodala je Anđela.

- Ovo je nezadovoljstvo zbog Gastozove podele budžeta - umešao se Ivan.

- Jedva čekam da komentarišem da si rođene dete pogazio zbog Sofije. Vi ste NN očevi u ratu protiv Anđele - pričala je Anđela.

