Dotkao je dno čim se bavi ljubavnicom: Bivša zadrugarka osula drvlje i kamenje po Milovanu, od ovih reči ne bi mu bilo dobro! (VIDEO)

Ivana Šašić ne krije koliko je zgrožena Milovanovim ponašanjem prema Aleksandri!

U emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugoasili su nekadašnju zadrugarku i pevačicu Ivanu Šašić i sina Katarina Samardžić Keti, repera Matiju Smrdžu.

Na samom početku oni su komnetarisali dešavanja Milovana Minića i Aleksandre Nikolić, kao i njegovo sinoćno kopanje po đubretu, kako bi našao tabletu za dan posle, koju je ona popila.

- Meni je to strašno, on čovek ima žensko dete. On se bavi tipa da li ona pije tu tabletu ili ne, to je strašno. Njoj će da oduzme dete, a čekaj, pa ti imaš svoje dete kojim treba da se baviš. On se ponaša kao da je kod svoje kuće, znači on je želeo da bude tu i ovo što se sad dešava im igra ulogu da budu prva tema. Ja sam 100 puta rekla da je tema broj jedan blam. Zamisli on kopa po smeću? On je dotakao dno čim je ušao da se bavi ljubavnicom, a ima ženu i ćerku kod kuće. Šta će ćerki da kažu drugari? Gde li mu je dokaz za onu ženu kod kuće? On nema pravo da se ljuti na Aleksandru. Bio je sa njom u vezi, pomogao je, ali odakle pravo da on na televiziji kaže da njoj treba da se oduzme dete, a da ti to isto dete blamiraš? - govorila je Ivana.

- A Ivan? - pitao je Kendi.

- On je rijaliti igra. Njena izuzimam iz ove priče, on će svašta nešto da uradi zbog priče. Ali ovaj da juri za ljubavnicom, ima ženu i ćerku i da priča da joj treba oduzeti dete. Majka je majka. On atakuje na bivšeg možda da joj oduzme dete, a prvi ima dete. Evo primer, Ketin sin. Zamisli da je ona napravila nešto strašno, pa da dete treba da dođe? Pa ne bi ni došao - dodala je Ivana Šašić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić