Anđela je stavila Gastoza na lanac: Ketin sin razvezao jezik o ljubavnom paru, Đuričićevu žestoko ocrnio (VIDEO)

Matija Smrdža progovorio o haosu koji se danas desio na Gastozovom podeli budžeta!

U emisiji "Pitam za druga" koja se emituje na RED televiziji voditelji Anastasija Buđić i Stefan Kandić Kendi ugoasili su nekadašnju zadrugarku i pevačicu Ivanu Šašić i sina Katarina Samardžić Keti, repera Matiju Smrdžu.

Ketin sin komentarisao je učešće svoje majke, kao i kraj njenog prijateljstva sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Keti kad je ušla u rijaliti imala je partnera, pa je ušla u priču sa Acom Kockarom? - pitala je Anastasija.

- Malo je konfuzno ispalo, ona se up*škila kad je ušla. Ja kolik znam dogovorili su se pred ulazak da oni stave odnos na pauzu. Ja sad tad odlučio da batalim gledanje, ne zbog te situacija. Mama je imala momke posle tate, nije to bio ne znam koji broj. On mi nije nešto bio bitan i nisam ga gledao. Nisam ja provodio vreme to što mama ima svoje vreme sa momcima ja se ne ubacujem. Upoznao sam svakog momka koji je bio posle tate. Ne znam da li bih Acu zgotivio, nisam ulazio u njegovo učešće - govorio je Matija.

- Anđela je stalno ljubomorisala i pričala je da Keti nije iskrena i da želi više od prijateljskog odnosa sa Gastozom - dodala je Anastasija.

- Gluposti, ja znam kako se mama ponaša sa momcima, a kako sa partnerom. Anđelu ne bih komentarisao, ona je čudnovata žena. Koja Anđela?! Ne gotivim je. Ne bih ja mogao da trim to vrištanje. To su ženska posla. Meni ne deluje kao kul osoba. Ja bih se Gastozu javio na telefon... Mi nemamo isti gas, imamo istu profesiju. Ja gotivim Gastoza, njega sam pratio dok je bio jutjuber. Gotivim ga, ali taj momenat što joj je dao budžet... Ona je rekla da treba da mi se Gastoz izvini za ono što doživljavam, ja sam kul. Ne bih da bude da ja nešto uvažavam Gastoza, on je samo kul lik. Mislim da je Anđela razlog za mali budžet i da ga je stavila na lanac, to se vidi. Znam ja kako se ponašam sa devojkom, ne radim baš sve što mi kaže da ne radim. Neka se uhvate Anđela i Aca, a Gastoz i Keti će da se druže. Šalim se. Meni taj Aca nije jasan, nisam video njegove statove jer mene to nije zanimalo, ali sad vidim da je to Bože sačuvaj - pričao je Ketin sin.

- Da li bi podržao da Keti napravi sa Gastozom "Elitni kuvar"? - upitala je Anastasija.

- Podržao bih i to i restoran, ali da se ne zalećem. Možda su se oni zaleteli sa tim idejama. Ako bi se Anđela i Gastoz rastali, pa prođe neki period, oni bi možda opet krenuli da se druže. Anđela je tu sigurno glava prepreka. Razumem ja nju da joj dečko ima drugarice i da je nesigurna, ali glupo je da ide i da pljuje. Meni je bilo bitno da mama nađe nekog ko će da joj zadrži samopouzdanje - rekao je Matija.

- Da se oni svi izimire da li bi otišao na ručak sa Gastozom, Keti i Anđelom? - upitala je voditelja.

- Pa bih, ako me zovu na ručak što ne bih došao? - rekao je on.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić