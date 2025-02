MALO KO BI NJU TRPEO Pevačica urnisala Anđelu Đuričić, Gastoza vinula u nebesa: Duša mu je kao kuća, a ona naporna, iritantna, teška

Pevačica Ivana Šašić, koja je svojevremno bila učesnica "Zadruge", komentarisala je aktuelna zbivanja u "Eliti 8" u emisiji "Pitam za druga" na RED TV i tom prilikom istakla da joj Anđela Đuričić ne ide uz Nenada Marinkovića Gastoza, kog poznaje i o kom ima sjajno mišljenje.

Smatra da je Anđela prilično teška, te da se nikako ne uklapa u Gastozov temperament i karakter.

- Nemam ništa protiv Anđele, ali malo je teška. Nije ljubav da trpiš. Nije to ljubav, ja volim nekog i moram da ga trpim zato što ga volim. Malo je naporna u tim odnosima. Ima tu iritirajuću boju glasa, kad krene... - istakla je Ivana i dodala:

- Ona je takva pa takva, da se ne lažemo. Lepa je, zgodna, prelepa, prezgodna, sve to stoji, ali malo ko bi to trpeo generalno. Da imam takvog muškarca pored sebe, rekla bih:"Slušaj, volim ja tebe, sve je to ok, ali samo nemoj da me smaraš". Nisu kompatibilni za vezu. Gale je drugačiji, opušten, ima dušu kao kuću - zaključila je ona.

Šta je još prokomentarisala, pogledajte u nastavku:

Autor: D. T.