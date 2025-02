KAO BEBA SAM IZGLEDALA KAO ON: Matora se osvrnula na osude ljudi zbog njene izjave da Munjezov sin liči na nju, pa najavila RUSVAJ učesnicima koji su je pljuvali (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Jovana Tomić Matora nastavila je razgovor sa voditeljkom Anom Radulović, neposredno pre ulaska u Belu kuću. Ona je otkrila u kakvom je sada odnosu sa njenom bivšom partnerkom, Stefani Grujić, ali je i priznala šta očekuje od suočavanja sa Danijelom Dujkovićem Munjezom.

- Zamerili su ti mnogi kada si rekla da beba koju je Stefani rodila liči na tebe - rekla je voditeljka.

- Beba je preslatka, to prvo moram da kažem. Ja sam rekla da sma kao beba izgledala kao on. Ja sam bila presrećna, ali su me pogrešno razumeli ljudi. Nenormalno bi bilo da sam se ja bavila komentarima, jer sam imala tešku situaciju u porodici. Kačavenda i Jelena koje su govorile o tome šta li sam ja radila sa Stefani dok je bila trudna?! Ko razmišlja o se*su dok je neko trudan? Ta Jelena je najveća paćenica. Ona je jedna karakondžula. Bebica koji je nekada Miljani brisao du*e je našao mene da komentariše loše. Jeleni i Bebici ne planiram ništa ni da kažem, više ću se osvrnuti na rasprave sa Kačavendom, Enom i Đedovićem - kazala je Matora.

