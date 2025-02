To je njegovo dete: Matora progovorila o Munjinoj želi da radi DNK test sa Stefani, pa ga optužila da je sve vreme znao za njenu trudnoću! (VIDEO)

Žestoko razvezala jezik!

Voditeljka Ana Radulović u studiju je razgovarala sa Jovanom Tomić Matorom, koja že se uskoro useliti u "Elitu". Matora je prokomentarisala Danijela Dujkovića Munjeza, sa kojim je Stefani Grujić dobila dete i otkrila kako gleda na sve što je od saznanja da je postao otac komentarisao.

- Da li je urađen DNK? - pitala je Ana Radulović.

- Neću da pričam u Stefanino ime, ali bih opet i da pričam jer sam bila tu dugo. 95% je Munja siguran da je tvoje, ali 5% hoće da radi DNK. Govore da je možda Zolino, od Stefani su napravili neku k*rvetinu. Jedino je Mateja računao i rekao da je njegovo dete. Što se tiče njegovih roditelja ne bih da ulazim u to, ima pravo da se buni to je njegov sin, a ni da li podržavaju. Munja je 75 puta ponovio da hoće DNK, a onda da je siguran. To treba da reši sa Stefani, a ja kažem da je njegovo dete. Stefani i ja se nismo oglašavale, ona je imala jako težak porođaj, pa je Kosta imao probleme sa žuticom. Njoj je bilo jako teško u tim situacijama, zamisli da nemaš kome da se poveriš. Ja Munji ništa ne zameram. Ja ću želeti da se obratim kad budem ušla, znao ili ne imao je pravo da nas psuje i radi šta hoće. Ne bih puno da pričam, samo da ne postoji druga šansa i da Munja jeste otac. Videli smo Anu Spasojević, moju drugaricu, koja je pričala kako ju je Stefani trudna izbacila iza stana. Imale smo situaciju kod mene u stanu kad je došla Ana Spasojević, gde su došli prijatelji, a Stefani kad je videla da je tu devojka sa kojom sam imala s*ks i Stefani joj je poslala poruku da imaju pet minuta da izađu iz stana. Ona to priča da bi se ušlihtala Munji. Svake godine je gledam isto, kao što kažu da mene gledaju kao paćenicu. Ja sam pitala Stefani da li je njoj Munja poslao poruku jer smo tad bile u vezi, a ona je rekla da nije nijednom. Svi su sumnjali da je Stefani trudna, mi smo to demantovale. Jovana je nas drukala, ulazila u stan i sve prenosila Munji. Svi su sumnjali i znali, pričali kako hoće da abortira, što su laži. Sigurno je došla ta informacija i do njega, kao što je Žana to rekla u "Narod pita" - govorila je Matora.

Autor: A. Nikolić