Napeto!

Jovana Tomić Matora upravo je stigla u Belu kuću, a po svemu sudeći, učesnici nisu mogli ni da naslute da će ona biti nova učesnica.

Dok su mnogi očekivali da će između Danijela Dujkovića Munjeza i nje doći do žestokog verbalnog okršaja, to se nije desilo, ali su takmičari i bez obzira na to pratili kako njegove reakcije, tako i njene.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.