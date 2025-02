Naoštrila se!

Prethodne noći najgledaniji rijaliti na našim prostorima "Elita 8" postala bogatija za jednog člana. Naime, sinoć se u Elitu uselila Jovana Tomić Matora.

Matora je pred sam ulazak u Belu kuću gostovala u studiju kod voditeljke Ane Radulović gde je komentarisala akutelne teme, a na samom startu razgovora Matora se obratila ocu:

- Moram da se obratim tati, koji je u domu. Nemoj da se brineš, ja sam ovde sa ciljem. Imam samo da ti kažem da je moj plan da završim vikendicu, koja je bila planirana za njega i mamu, ali sada sam spremna da se borim za to. Dolazim kao Jovana, od koje su učesnici napravili monstruma. Jedva čekam da ugledam sve one tamo, pa da mi kažu sve u lice - kazala je Matora.

Nakon toga Matora je progovorila o odnosu sa Stefani Grujić ali i detetu koje je Stefani rodila Danijelu Dujkoviću Munjezu:

- Za početak, Stefani i ja nismo zajedno, mislim da ima više od dve nedelje. Mi u kontaktu jesmo, čule smo se i malopre, ali ne oko uputa nego je ljudski. Ja njoj nisam ni rekla da ulazim, nikome nisam htela da pričam. Danas u toku dana sam joj rekla, pitala neke stvari. Mi nismo u lošim odnosima, bile smo u početku, ali se lopta spustila. Ljubav postoji, ali su se desile neke stvari i nismo više zajedno - govorila je Matora.

- Veliko iznenađenje je bilo kad se Stefani porodila. Kako se to desilom i zašto ste krile? - pitala je voditeljka.

- Nigde se nismo oglašavale. Jesmo krile zajedno od javnosti i mojih roditelja. Moj otac je bio jako loše, imali smo težak period. Mislili smo da će mom ocu nešto da se desi, sva sreća sad je dobro. Ona mi je bila tu podrška, bilo nam je jako teško to da izguramo. Kad smo saznale Stefani je bila četvrti mesec i 16 dana... Mi smo bile na početku veze, ona je dete htela da zadrži i znale smo da je Munja otac. Bila sam uz nju i njena majka, niko drugi nije znao, ni moji roditelji. Normalno je da sakrijemo i zbog stresa. Mi smo se kod kuće delili na smene ko će da dežura sa tatom i ona je nekad bila sama od jutra do mraka. Što se tiče toga da je Munja NN otac to je samo njega odluka, to ona treba da mu kaže i oni treba da sednu. Ja nisam otela dete, bila sam sa devojkom koju sam ludo volela. Ja nju volim i danas, ostala sam uz nju i izgurale smo to. Njeno dete je sa njom. Cepala sam majicu, okrenula sam na sprdnju. Mi smo otišli da ručamo, njena mama je okretala i poslale smo snimak. Kad je bila osmi mesec normalne smo se kretale, niko nije provalio. Mi smo i slike kačile. Ja sam nju podržala da stavi i Munja i NN, to je njihovo dete. Ja sam uz devojku i verenicu bila 100% - pričala je Matora.

Matora je potom otkrila zbog čega Stefani nije došla na sahranu njene majke, da bi nakon toga najavila ozbiljne rasprave sa pojedinim učesnicima.

Matora je potom otkrila da li je odrađen DNK kako bi se dokazalo da je Stefani rodila sina Munjezu.

- Neću da pričam u Stefanino ime, ali bih opet i da pričam jer sam bila tu dugo. 95% je Munja siguran da je tvoje, ali 5% hoće da radi DNK. Govore da je možda Zolino, od Stefani su napravili neku k*rvetinu. Jedino je Mateja računao i rekao da je njegovo dete. Što se tiče njegovih roditelja ne bih da ulazim u to, ima pravo da se buni to je njegov sin, a ni da li podržavaju. Munja je 75 puta ponovio da hoće DNK, a onda da je siguran. To treba da reši sa Stefani, a ja kažem da je njegovo dete. Stefani i ja se nismo oglašavale, ona je imala jako težak porođaj, pa je Kosta imao probleme sa žuticom. Njoj je bilo jako teško u tim situacijama, zamisli da nemaš kome da se poveriš. Ja Munji ništa ne zameram. Ja ću želeti da se obratim kad budem ušla, znao ili ne imao je pravo da nas psuje i radi šta hoće. Ne bih puno da pričam, samo da ne postoji druga šansa i da Munja jeste otac. Videli smo Anu Spasojević, moju drugaricu, koja je pričala kako ju je Stefani trudna izbacila iza stana. Imale smo situaciju kod mene u stanu kad je došla Ana Spasojević, gde su došli prijatelji, a Stefani kad je videla da je tu devojka sa kojom sam imala s*ks i Stefani joj je poslala poruku da imaju pet minuta da izađu iz stana. Ona to priča da bi se ušlihtala Munji. Svake godine je gledam isto, kao što kažu da mene gledaju kao paćenicu. Ja sam pitala Stefani da li je njoj Munja poslao poruku jer smo tad bile u vezi, a ona je rekla da nije nijednom. Svi su sumnjali da je Stefani trudna, mi smo to demantovale. Jovana je nas drukala, ulazila u stan i sve prenosila Munji. Svi su sumnjali i znali, pričali kako hoće da abortira, što su laži. Sigurno je došla ta informacija i do njega, kao što je Žana to rekla u "Narod pita" - govorila je Matora.

Matora je nakon toga žestoko opelela po Eni Čolić i Anđeli Đuričić i najavila ima raskrinkavanje.

Ne znam što se ona kači na mene, ja se nje nee sećam iskreno. Stefani je bila malo ljubomorna, tražila je neke objave na fejsu stare. Dešava se nakon toga da se Ena hvalila da mene zna dosta dugo, i da smo se ljubile. Ne sećam se, nisam sa njom išla na ručkove, kafe. Ona je na splavu bila popisna komisija. Zlatu Petrović poštujem, prijatelj je sa mojim ocem. Ona manipuliše sa Pejom

Autor: N.B.