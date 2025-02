Suočavanje kakvo niko nije očekivao: Matora i Munjez OČI U OČI, pomenuli Stefani, Gastoz zaratio sa Anđelom, a evo koga je poslao u izolaciju (VIDEO)

Noć koju niste smeli da propustite!

Prethodnu noć u Eliti definitivno je pored emisija "Izbor potrčka" i "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" obeležio i ulazak Jovane Tomić Matore u Belu kuću.

Iako su mnogi očekivali da će prilikom ulaska Jovane Tomić Matore u Eliti doći do sukoba između nje i Danijela Dujkovića Munjeza, to se nije desilo.

Matora se obratila takmičarima nakon što je ušla u Belu kuću.

- Mnogi od vas su me dozivali ovde, imala sam bitnije stvari kojima sam se bavila, zato moram da kažem da se time nisam bavila zbog problema koje sam imala. Munjo, ništa ti ne zameram. Samo da znaš, nisam sa Stefani već dve nedelje - kazala je Matotra.

Nakon ulaska u Belu kuću, Jovana Tomić Matora odmah je upala u žestoki sukob sa Markom Đedovićem. Njih dvoje su jednom drugom uputili buratalne uvrede.

Na samom početku Pretresa nedelje, voditelj Milan Milošević je razgovarao sa Matorom o njenoj vezi sa Stefani Grujić:

- Stefani i ja se i dalje volimo, i ako nismo zajedno. Naše simpatije nisu počele dok je ona bila u ljubavi sa Munjezom. Desilo se sve spontano, čak ni poljubac ovde niko nije mogao da uhvati. Odmah po izlasku, smo počele da živimo zajedno. Osoba koja je dolazila kod nas u stan, sve je prenela Munji. Stefani je imala problem sa anemijom, ona je otišla sa drugom na piće, i na kraju kada je došla kući, rekla mi je za trudnoću. Bila je trudna četiri meseca i 16 dana. Niko nije znao za to, sem mene i njene majke. Krili smo isključivo zbog mojih roditelja, trudnoća je bila visokorizična - rekla je Matora, pa nastavila:

- U naletu sreće sam rekla da je beba ista ja, jer sam ja ličila na Kostu, bila sam takva beba. Nisam monstrum da otmem nekom dete, kakve su to gluposti. Stefani je rekla da zna ko je dete, a da neće da ga navede. To je između njih dvoje, to nije moja stvar. A naravno da ću ja da budem tu za to dete, jer je meni Stefani u tom momentu bila devojka. Pričali su ovde svašta, čak i kada je Munjez spuštao loptu, slušao je ovde svašta. Jelena je ovde pričala kako sam imala se*s sa trudnom devojkom - rekla je Matora.

U jednom momentu je došlo do sukoba između Matore i Jelena Ilić.

Matora je nakon toga na sve moguće načine pokušavala da opere Stefani nakon svega što se desilo.

Matora je u jednom momentu otkrila šta joj je zasmetalo dok je slušala takmičare Elite:

- Ena, ja se tebe ne sećam. Ti kažeš da se znamo petnaest godina i sa smo se ljubile. Stefani je morala da gleda na društvenim mrežama, našla je neku našu sliku, ali ja se toga ne sećam. Što se tiče mene kao mene, naravno da su mi ovde drugi ljudi sada fokus. Šedović i Milena su me najviše razočarali. Milenine reči da me treba ub*ti jer sam biča sa trudnom devojkom. Aneli takođe je devojka koja me je odudila, zajedno sa Đedovićem. Da, jesu mene cepali kada se Stefani porodica. Ne perem se ja od toga, to je tako. Meni je rekla Stefanina majka da je to možda previše što sam objavila, to svako ima pravo da mi kaže. Međutim, niko ne treba da mi kaže kako sam ja prisvojila Munjino dete. Stefani i ja jesmo napravile neke greške, to je tačno - kazala je Matora.

Munjez je potom upitao Matoru kako je njegov sin, te mu je ona rekla da ima njegove oči.

- Poveovao bih ti, ali ne mogu. Nemam ja šta da pričam sa tobom, meni je Stefani glavni krivac. Mislim da si imala udela da se ona skloni, jer znam da si posesivna i ljubomorna. Mislila si da ako se čujemo, da će opet da se rodi ljubav između nas. Stefani je bila moja najveća ljubav ikad. Neću te vređati. Sam sebe osuđujem što sam stao na tvoju stranu. Ispala si kvarna, ako ništa drugo prema Konstantinu. Neću da spominjem dete ovde, ali samo ja znam kako mi je i koliko mi je teško da zaspim - rekao je Munja.

- Sve što sam rekao o Matoroj, ja pri tome stojim. Mislim da ima cilj u svemu što radi. Uticala je na Stefani da nema sa mnom kontakt. Ovo je meni katastrofalno što se ona ovako ponaša. Što je ona sada u rijalitiju, šta je njen cilj? Nije mi jasno. Šta bi bilo da si ti sad sa Stefani, ušla bi ovde i ostavila je napolju? - kazao je Munjez.

Usledila je svađa Jovane Tomić Matore i Marka Đedovića gde je Đedović otkrio da će Matora proći sa Stefani kao što je prošla sa Anitom Stanojlović.

Munjez je nakon toga otkrio da smatra da je Matora kriva što je on upisan kao NN otac, te je Matora preuzela krivicu na sebe za mnoge stvari kak bi zaštitila Stefani.

Anđela Đuričić upala je u žestok verbalni sukob sa Jovanom Tomić Matorom, a tada je Matora stavila do znanja Gastozu da nije za njegovu vezu sa Anđelom.

Milan Milošević dao je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu, kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

- Ja ću da podignem Kadru i Ivaniju, zatim Mateju i Sofi, potom neka ustanu Karić i Anđela, Ivan i Aleksandra, Munjez i Matora, Aneli, Luka i Sandra. Neka sednu Sofi i Mateja, kao i Anđela - rekao je Gastoz.

- Ovo je jako ružno što si uradio meni kao devojci svojoj. Podižeš me sa drugim muškarcima, ovo je stvarno sramota - kazala je Anđela.

- Sedite svi koje sam podigao. Karić i Aleksandra su potrčci - istakao je Gastoz.

Nakon toga je gastoz izabrao omiljenu osobu i na iznenađenje svih njih, on je izabrao Matoru a ne svoju devojku Anđelu koja mu je to zamerila. Anđela je sve vreme govorila kako je Gastoz nju ponizio.

Nakon toga je Sofija Janićijević saznala da je osvojila treće mesto na anketi za najodaanije, a Terza je pohvailo Sofiju zbog toga.

Ena je takođe bila presrežna jer je ona zauzela visoko drzgo mesto.

Prvo mesto je zauzela Anđela, a to je Karić podržao.

Nakon burnih nesuglasica, Nenad Marinković Gastoz pokušao je još jednom da priđe Anđeli Đuričić na šta ga je ona hladno oterala od sebe.

Autor: N.B.