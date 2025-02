ŠOK: Munji pala roletna, pa OBELODANIO na koje je sve načine pokušavao da dopre do Stefani, Matoroj PALA VILICA (VIDEO)

Raskrinkavanje do koske!

Dalji razgovor na Debati nastavili su moderator Marko Đedović, Danijel Dujković Munjez i Jovana Tomić Matora.

- Ja sam sada upravo došla do svoje teorije zavere, ja sam sigurna da je Matora iznela Gastozu nešto pod pokrivačem, pa je on ustao i skočio ovako - rekla je Anđela.

- Rekao si srčano da sam ja kriv, možda je Anđela i u pravu kada malo bolje razmislim. Ja se od prvog dana držim stava da mene Stefani ne intresuje, intresuje me samo taj deo kao roditelj mog deteta - rekao je Munjez.

- Ma ne možeš da kažeš da te ne intresuje - rekao je Gastoz.

- Ma šta može da bude kada nismo bili u kontaktu?! Slušao sam sinoć, ništa adekvatno nisam dobio odgovor. Sinoć je provučeno da se nisam intresovao, ja sam otišao na blok kod nje kada sam pustio poruku. Ima jedna stranica kojoj sam napisao da želim da se čujem sa njom, ona je rekla da joj je poslala poruku i da ju je Stefani samo sinovala... Ja kako dobijem neki TikTok snimak, ja joj pošaljem da prosledi, ona prosledi klip taj ljubavni, Stefani vidi. Ona je videla sve, videla je poruku da želim s njom da se čujem - rekao je Munjez.

- Za stranicu i za to znam da je bio taj klip i da prati tu stranicu i da je otpratila tu stranicu - rekla je Matora.

- Verujem da ti nije rekla - rekao je Marko.

- Ja sam sa gospođom Draganom dopisivao, kada je počela da bude malo arogantnija, mislim da sam ostavio poruke. Ako je obrisala, može da se vidi po mojim odgovorima šta sam pisao. Ja sam bio u daunu, gde je ona mene tešila, imam sve pohvale da kažem za njenog ujaka... Na početku je bilo da se ništa ne dešava, onda je počelo "seen", pa onda je bilo: "Nemam vremena, hranim dete", kada je ušla s Matorom u odnos, onda nije ni odgovarala, pa sam dobio samo poruku kako sam prevario Stefani u Beču - rekao je Munjez.

- Ili je prihvatila taj razlog, očigledno majka zna - dodao je Karić.

- Ja sam juče čuo od Matore da ujak nije imao kontakt sa Stefani - rekao je Bebica.

- Ne, oni nisu dobri otkako je ona izašla. Munjo moraš da imaš svest da me je zamolila da poštedim Kostu svega i da vrlo dobro promislim za ono što ja kažem, da ona ne bi imala problem, pa kalkulišem šta da kažem i kako. Ne smatram da je ona krivac što si "N.N.", nego sam tu i ja... Kroz našu tu vezu, imali smo mnogo velike probleme zbog stvari koje su se dešavale u mom životu. Što se tiče ujaka, mogu da ti kažem nešto, Stefani se pre neki dan videla sa Jerom, da, Stefanina mama je prestala kontakt sa Munjom, dečko ima dokaze da se nešto desilo u Beču, to je njena mama meni ispričala - rekla je Matora.

- Vraćamo se iz Beča u autu, posle Jerine izjave sam telefonirao, Jera je poslao Stefaninoj mami. Ja sam rekao da nam je Jera od Beča do Novog Sada pričao kako onaj tip sa instagrama pravi lažna dopisivanja. Tako je pravio lažna dopisivanja i uzimao ljudima pare, tako je Jera meni uradio... Imala je loš odnos sa ocem, kako nije bio uz njih, pa mi se sve to kosi. Kada su pitali šta bih promenio, ja sam rekao da bih promenio to što sam joj uvredio oca. Prihvatila je moje izvinjenje za to, posle cele te situacije sa njenim ocem, meni ovo ide na drugu stranu - rekao je Munjez.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić