Marko Đedović je dao reč Mileni Kačavendi, kako bi iznela svoj sud o najaktuelnijoj temi.

- Da li je čuvanje tajne samo izgovor za manipulaciju - pitao je Đedović.

- Sve su izvrgli ruglu, po meni, ovo je obostrani sistem manipulacije. Ja sam prvo rekla da mi je jasno jer Stefanina majka ima mnogobrojnu decu, što govori o nekom nivou inteligencije, jer se u Srbiji ne odlučuješ tako lako na to, jer nemaš mogućnosti. Kada ih ređaš onako i praviš unapred socijalne slučajeve, to govori o inteligenciji. Dovoljno je da ima gde da živi, da nije u toj zajednici. Matora će platiti cenu ovoga što radi, to je jasno kao dan, jer kako više slušam, sve liči na prethodnu priču. Kada je ovde govorila da ima taj neki majčinski instikt, ne mogu da razumem da imaš to odsustvo...Sve je to jako morbidno. Ne smatram da si ti kriva, to je Stefanina odluka. Koga bre intresuje da li je Munja nekoga je*ao?! Ona nema mozak i sama ne razmišlja o detetovoj budućnosti. Ono što je jezivo to je taj snimak. Da li se sećaš da si se zaklela da nikada sebe više nećeš dovesti u situaciju da strejt ribu muvaš i sve to - rekla je Kačavenda.

- Jesam rekla, ali se desilo, to je to - rekla je Matora.

- To nije moglo da se desi, one su to krenule ovde to - rekao je Munjez.

- Koja majka u 21. veku, ako je devojka bila strejt do tog momenta, da oni to spontano podrže...Devojka od 19 godina vezu s ku*cem nema, nije u svetu povećano na 21 godinu proglašeno kao mlađi punoletnik za džabe. Da li mama kao: "Neću da se slikam", pa koji si ti ku*ac, Hilari Klinton da nećeš da se slikaš?! Ovo je čista rijaliti priča, zašto bih ja morala da verujem ovde...Matora, ti si sinoć rekla kao moje mišljenje je nebitno, ja nikada nisam rekla da su moja deca meni to rekla. Otkud ovde veridba, pa da ga je*em?! Munja, meni ga je mnogo žao, ja uopšte nisam pristrasna, ja nisam imala komunikaciju. Ovde sedi kao mentol, razmišlja da li treba da izađe iz kreveta, da li je pozdravio svoje dete, morbidno! Ovaj lilihip, sedi, trese jala jala, utorak žurka, vezu nema da mu se dete rađa. A gde su tu posledice?! - rekla je Milena.

- Da li je moralno posle svega ovoga što smo čuli da može i on da traži stepen uračunljivosti devojke, tj. majke deteta - pitao je Đedović.

- Naravno, ja bih se složila...Cela priča mi je odvratna. Matora kada je ušla, ništa novo nismo čuli. Stefani nije sposobna da sama to isplanira. Ja sam prošle godine bila protiv Anite, sve vreme branila Matoru, ali kada imaš ponavljanje, onda postoji sumnja - rekla je Milena.

