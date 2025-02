TO JE RAZLOG ZBOG KOG JE ODABRAO MATORU Tozla otkrio Gastozove zakulisne radnje, a tek da čujete šta kaže o novoj Anđelinoj drami

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz žestoko su se posvađali prethodne noći kada je on, budući da je ovonedeljni vođa u "Eliti", za omiljenu osobu nije izabrao nju, već Jovanu Tomić Matoru, sa kojom je ona prethodno imala žestoku svađu za crnim stolom.

Iako je nekoliko puta pokušao sa njom da razgovara, Anđela je svaki put to odbila, a sada se o novonastaloj situaciji između njih oglasio reper Tozla, Gastozov najbolji prijatelj.

- Video sam da je Matora ušla, da je Gale rekao da je promenio mišljenje, pretpostavljam da se to odnosi na to da je hteo Anđelu da izabere, ali nije nju, već Matoru. Njih dvoje su matori drugari, a Anđela je to skapirala kao neku vrstu poniženja, ali on nije taj lik, on to nije uradio da bi nekog ponizio. Više mi to deluje kao neki zagrljaj dobrodošlice Matoroj, znam da se njih dvoje gotive, da su dobri, to je uradio prvenstveno zbog toga. Zna se da Gale za drugare bi dao ruku. To je razlog što je izabrao Matoru. S druge strane, kapiram Anđelu, koja je to skapirala kao neku vrstu provokacije, kao da želi da je zgazi time. Ona ga ne zna dovoljno dobro, kratko su zajedno, iako su tamo 24/7 zajedno... Kratko us u tom odnosu da bi ona skapirala neke njegove postupke koji, nažalost, izgledaju tako kako izgledaju. Ispalo je da je hteo da je izgazi, ali ja mislim da on nema takvu nameru, da njegove namere nikada nisu zlonamerne, samo se ne znaju dovoljno dobro da bi ga skapirala. Oni samo neće spavati zajedno, ali i dalje mogu da imaju intimu, svoje vreme... Ne znam zašto bi to uticalo na njihov odnos - pita se Tozla.

- I jedno i drugo reaguju oštro, nisu staloženi, iako su se dogovarali 300 puta da sačekaju da prođe taj momenat koji se dešavaza stolom, pa da sa strane popričaju o tome. Mislim da je to bila dobra ideja, ali je ne poštuju. Kapiram i Galeta, kapiram i Anđelu. Niko tu nije kriv, niti je iko u pravu, mislim samo da se dovoljno dobro ne poznaju i da im taj sto pravi najveće probleme, tu pred svima rešavaju svoje lične, intimne probleme. Pod gasom, u afektu, tamo za stolom stavljaju tačku na neke stvari, mislim da je to loše. Anđela je to doživela kao poraz jer nije u dobrom odnosu sa Matorom. Taj sto je, vidim, jako zaj*ban... Tu ne treba biti brz, već sačekati, pa videti kako da reaguješ - ističe Tozla za Pink.rs.

Prognozira Anđelino i Gastozovo pomirenje.

- Mislim da će se brzo vratiti na staro, da će biti zajedno, jer vidim da su i jedno i drugo jako zaljubljeni jedno u drugo. Kada im se slegne prašina oko svađa za stolom, skapiraju da to nije vredno njihove ljubavi i odnosa, to se desilo već par puta. Mislim da će opet da se vrate na normalu, što i nije loše, jer svaki put kada imaju te rasprave, gomilu stvari i reše. Ovo je sve kao neko rešavanje problema koje imaju, mislim da svaki put nauče nešto novo i da su čak možda i jači svakog novog puta, tako mi deluje - zaključio je on za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević