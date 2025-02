PRDC PREDSTAVIO KAMIKAZU KAM81 Željko Mitrović zadovoljan fantastičnim performansama novog drona: Može se porediti sa raketnim sistemima (VIDEO)

Pinkov razvojno istraživački centar PRDC predstavio je dron kamikazu velike razorne moći, dometa do 60 kilometara koji se može uporediti sa raketnim sistemima i eksplozivnim napravama na raketni pogon.

PRDC je napravio dron neverovatne razorne moći, sa doletom do 60 kilometara.

Vlasnik i idejni tvorac Pinkovog istraživačkog razvojnog centra i vlasnik Pink Media Grupe Željko Mitrović kaže da je PRDC je veoma ponosan na ovu kamikazu.

- Ona nosi minu od 81 mm. To je jedan dron sa fiksnim krilima i ima jedan repni motor, a domet je 60 kilometara i može se porediti sa raketnim sistemima, ekspolozivnim napravama na raketni pogon, koji su nekoliko puta skuplji. Mi smo iskoristili konvencionalnu minu koji koristi Krušik i povezali je sa dronom - naveo je Mitrović i objasnio:

Može se lansirati na dva načina elektro-lanserima i iz drugog većeg drona.

Ovim povodom Mitrović se oglasio i na Instagramu:

- Šrapnel ili Kam81 je novi kamikaza dron našeg PRDC -a, koji se lansira sa zemlje elektro-lanserima, ili našim većim dronom IKA 20 iz vazduha! Dolet ovog drona je čak 60 kilometara i nosi minu 81mm. Korošćenjem ove konvencionalne Krušikove mine uspeli smo da proizvedemo navodjeni projektil velikog dometa, čija je razorna moć slična raketama čija cena je nekoliko puta veća! - naveo je Mitrović.

Željko Mitrović se pohvalio velikim uspehom IKA 20 bombardera.

- Sa petnaestak zemalja pregovaramo oko isporuka, konačno smo prošli sva vojna testiranja i u zemlji i u inostranstvu. Dron je ispitan u svim mogućim uslovima, od minus pet do plus 50. Pogađa metu pravo u cilj. Nisu to velike količine o kojima pregoavaramo, 10, 20, 30 ili pet, kako za koju zemlju. Zemlje koje uzimaju pet ili 10 komada to uzimaju da ih testirali i očekujemo da to budu i veće količine - rekao je Mitrović.

Miloš Petrašinović je naveo da je reč o veoma moćnom dronu.

- Imamo letelicu fiksnog krila, to nam omogućava da idemo dalje. Na snimku se vide prava prava vojna letna ispitivanja. Zadovoljni smo i mislimo da ćemo na leto imati gotov proizvod - naveo je Petrašinović.

PRDC ostvaraio je do sada ogromne rezultate, a nema sumnje da će Željko Mitrović i inženjeri PRDC nadmašiti sva očekivanja.

Autor: Snežana Milovanov